Útok na strednej škole v Malmö neprežili dve učiteľky, zatkli mladého študenta

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pondelkový útok na strednej škole vo švédskom meste Malmö si vyžiadal životy dvoch učiteliek. Osemnásťročného študenta školy zatkli pre podozrenie z vraždy. Polícia v utorok na tlačovej konferencii uviedla, že sa tak stalo len desať minút po tom, ako dostali hlásenie. Mladík nemal žiadny policajný záznam ani u neho v minulosti nezaznamenali podozrivé správanie.Polícia prípad naďalej vyšetruje, pričom plánuje vypočuť nielen podozrivého ale aj ďalších ľudí zo školy. Motív činu ani jeho okolnosti zatiaľ nie sú známe a neexistujú ani dôkazy o nejakom neobyčajnom spojení medzi študentom a učiteľkami. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Polícia dostala hlásenie o násilnom incidente v pondelok o 17:12. V tom čase bolo v budove okolo 50 ľudí - učiteľov aj študentov. Policajti prišli do zjavne pokojnej školy a na treťom poschodí našli dve zranené ženy a podozrivého. Podľa švédskych novín Aftonbladet ho našli so sekerou a nožom. Zranené päťdesiatničky previezli do nemocnice, ale zraneniam napokon podľahli.Náčelníčka polície v Malmö Petra Stenkula povedala novinárom, že prehľadávajú dom podozrivého, vypočúvajú študentov a hľadajú možné nahraté záznamy incidentu. Policajti podľa jej slov vyšetrujú aj správy švédskych médií, že podozrivý sám zavolal na políciu a údajne sa k zabitiu dvoch ľudí priznal. Počas incidentu zavolali záchranné služby aj ďalší ľudia.