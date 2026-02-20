Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Slovenský priemysel získava medzinárodné uznanie vďaka projektu CV90


Medzinárodný význam programu CV90 potvrdila návšteva švédskej veľvyslankyne Anniky Ben David a britského veľvyslanca Bilala Zahida v slovenských spoločnostiach Koval Systems, MSM Land Systems a Virtual Reality ...



titulka 676x451 20.2.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný význam programu CV90 potvrdila návšteva švédskej veľvyslankyne Anniky Ben David a britského veľvyslanca Bilala Zahida v slovenských spoločnostiach Koval Systems, MSM Land Systems a Virtual Reality Media (VRM),, ktoré patria do dodávateľskej siete britsko-švédskej spoločnosti BAE Systems Hägglunds.


Návšteva poukázala na dôležité zapojenie domáceho obranného priemyslu v jednom z najväčších modernizačných projektov slovenských pozemných síl. Zdôraznila tiež rastúcu úlohu slovenských firiem v medzinárodnom obrannom dodávateľskom reťazci.



"CV90 je symbolom švédskeho prístupu k obranným technológiám – dôraz na kvalitu, inovácie a dlhodobé partnerstvá. Zapojenie slovenských spoločností do tohto programu potvrdzuje, že ide o spoluprácu založenú na dôvere, odbornosti a spoločných hodnotách," uviedla veľvyslankyňa Annika Ben David.

"Program CV90 ukazuje, ako môže strategická spolupráca medzi spojencami priniesť konkrétne výsledky – nielen na obranyschopnosť Slovenska, ale aj na rozvoj jeho priemyslu. Je pôsobivé vidieť slovenské firmy, ktoré sa dokážu presadiť aj v technologicky náročnom medzinárodnom prostredí," doplnil britský veľvyslanec Bilal Zahid.

Spolupráca ako pilier programu CV90


Výroba napreduje v súlade s harmonogramom a BAE Systems Hägglunds potvrdzuje svoj záväzok, že až 40 % hodnoty zákazky dodajú slovenské firmy. Jedným zo strategických partnerov je spoločnosť Koval Systems, ktorá sa podieľa na vývoji a výrobe komponentov pre vozidlá CV90, pre ktoré dodá kompletné veže.

"Účasť v programe CV90 nám umožnila stať sa súčasťou globálnej siete dodávateľov a otvára nám dvere aj na medzinárodné trhy. Je to dôkaz, že aj slovenská firma dokáže dlhodobo dodávať špičkové riešenia pre jeden z najmodernejších bojových systémov v Európe," priblížil Ján Michálek, obchodný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Koval Systems.

Dodávateľský reťazec v súčasnosti pozostáva z viac ako 20 slovenských firiem a podľa výrobného plánu naďalej rastie. Naposledy sa koncom roka 2025 rozšíril o ďalšie spoločnosti ako Hriňovské Strojárne, Konštrukta – Defence, MSM Land Systems, S.M.S. spol sro., STV Machinery či ThyssenKrupp Rothe Erde Slovakia.

MSM Land Systems, ktorú dnes veľvyslanci tiež navštívili, má dlhoročné skúsenosti so servisom, modernizáciou a výrobou ťažkej vojenskej techniky. V rámci slovenského programu CV90 bude spoločnosť zabezpečovať montáž podvozkov, na ktoré budú následne inštalované veže vyrobené spoločnosťou Koval Systems. Priemyselné prepojenie oboch firiem umožňuje nadväzujúcu realizáciu kľúčových výrobných krokov priamo na Slovensku.

"Zapojenie do programu CV90 vnímame ako logický krok, ktorý nám umožňuje uplatniť naše know-how a zároveň ďalej rozvíjať naše kapacity v spolupráci s medzinárodným partnerom," skonštatoval generálny riaditeľ Michal Baláž zo spoločnosti MSM Land Systems.

Virtual Reality Media (VRM), ďalšia z navštívených firiem, je v slovenskom programe CV90 od jeho vzniku a podieľa sa na vývoji a dodávkach pokročilých simulačných a tréningových riešení. Jej moderné technológie umožňujú realistický výcvik posádok a technického personálu, čím zvyšujú pripravenosť ozbrojených síl a zároveň znižujú náklady na výcvik a prevádzku techniky.

"Simulátor replikuje kompletný interiér vozidla, jazdnú dynamiku, zbraňové systémy a operácie misie, čo umožňuje bezpečný a opakovateľný výcvik v taktických a bojových scenároch. Ponúka všetky reálne vizuálne prvky, spätnú väzbu pohybu, otrasy a náklony a integrované nástroje inštruktora," vysvetľuje Richard Varga, predseda predstavenstva spoločnosti Virtual Reality Media. Ide o jeden z najvýznamnejších projektov, ktoré VRM vo svojej histórii realizovala. "Program CV90 je kľúčový nielen z hľadiska rozvoja výzbroje ozbrojených síl SR, ale aj z hľadiska zapojenia slovenských firiem do rozvoja svojich spôsobilostí a nových technológií," konštatuje Varga.

"Spolupráca s domácim priemyslom je dlhodobo overeným prístupom spoločnosti Hägglunds. Teší nás, že slovenské firmy preukazujú schopnosť dodávať v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch. Výsledkom je nielen prenos technologického know-how a výroba najmodernejšieho bojového vozidla pre slovenských vojakov, ale aj urýchlenie procesov a posilnenie bezpečnosti dodávok v oblasti obrany. Tento prístup je prínosný pre obe strany a zároveň vytvára priestor na ďalšie medzinárodné projekty na platforme CV90," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenský priemysel získava medzinárodné uznanie vďaka projektu CV90 © SITA Všetky práva vyhradené.

