Piatok 20.2.2026
|Denník - Správy
20. februára 2026
Šubová poukázala na absurditu dokumentu, na základe ktorého jej polícia prehľadala byt
Šéfka Pirátskej strany - Slovensko a protikorupčná aktivistka Zuzana Šubová upozornila na absurditu, ktorá zahŕňa ...
20.2.2026 (SITA.sk) - Šéfka Pirátskej strany - Slovensko a protikorupčná aktivistka Zuzana Šubová upozornila na absurditu, ktorá zahŕňa povolenie na domovú prehliadku, ktorú u nej vykonala polícia v januári tohto roku. Ako uviedla na sociálnej sieti, v príkaze na vykonanie prehliadky sa spomína anonymná zásielka vhodená do poštovej schránky dňa 16. decembra 2024, ktorá údajne obsahovala fotografiu dcéry šéfa finančnej správy Jozefa Kissa.
Dôvodom prehliadky u Šubovej totiž bolo údajné nebezpečné prenasledovanie Kissa, ktorý bol v minulosti aj generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a ktorý dostáva výhražné listy. Fotografia však bola podľa toho istého príkazu na prehliadku preukázateľne vyhotovená až 18. novembra 2025, teda o takmer 11 mesiacov neskôr, ako bola odoslaná.
„Inými slovami – podľa oficiálneho dokumentu podpísaného sudcom, dnes už predsedom Okresného súdu v Pezinku, mala zásielka obsahovať fotografiu, ktorá v čase jej odoslania ešte neexistovala,“ zdôraznila Šubová. Doplnila, že polícia dokonca vyhotovila Úradný záznam a analýzu už dňa 14. marca 2025, teda viac ako osem mesiacov pred tým, ako mala byť fotografia podľa ich vlastného dokumentu vôbec vyhotovená.
Podľa príkazu mala byť fotografia navyše vyhotovená 18. novembra 2025 v nákupnom centre Eurovea v čase približne od 10:30 do 15:00. „To znamená, že skutok, ktorý sa mi snažia prisúdiť, sa mal stať najneskôr o 15:00. Polícia však zároveň uvádza, že môj telefón bol v OC Eurovea lokalizovaný až o 16:56. Teda takmer o dve hodiny neskôr, ako mala byť fotografia vyhotovená,“ upozornila Šubová.
Doplnila, že generálny prokurátor Maroš Žilinka by sa mal pre spomenuté absurdnosti seriózne zaoberať dozorovou prokurátorkou daného trestného konania.
Polícia v januári tohto roku vykonala domovú prehliadku u Šubovej. Dôvodom bolo údajné nebezpečné prenasledovanie súčasného prezidenta Finančnej správy SR Jozefa Kissa, ktorý bol v minulosti aj generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a ktorému chodia výhražné listy.
Policajtov pritom podľa Šubovej zaujímali predovšetkým dokumenty, ktoré súvisia s kauzou haciend postavených z dotácií PPA, ktorej sa Šubová venuje. V rokoch 2021 až 2022 totiž pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie PPA. Počas akcie Šubovú policajti aj zadržali, nakoniec bola prepustená bez obvinenia.
Polícia v tejto súvislosti potvrdila, že v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023.
„Trestné konanie je od jeho začiatku vedené pod dozorom príslušnej prokuratúry a všetky vykonané procesné úkony vrátane domovej prehliadky boli realizované na základe zákonného príkazu vydaného a schváleného príslušným súdom. V tejto veci bola dňa 19. januára v štvrtom bratislavskom okrese zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustená,“ uviedla v januári polícia.
Zdroj: SITA.sk - Šubová poukázala na absurditu dokumentu, na základe ktorého jej polícia prehľadala byt © SITA Všetky práva vyhradené.
