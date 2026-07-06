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06. júla 2026
SLOVENSKÝ REKORD: Pod hradom v Nitre sa stretlo 32 Cyrilov a Metodov
Každý z účastníkov ustanovujúceho rekordu získal pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.
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Pod Nitrianskym hradom sa v nedeľu popoludní stretlo 32 Cyrilov a Metodov. Spoločne vytvorili ustanovujúci slovenský rekord v počte držiteľov týchto dvoch krstných mien v rovnakom čase a na rovnakom mieste, čo certifikátom potvrdil komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
Stretnutie Cyrilov a Metodov zorganizovala pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a mestských slávností Nitra, milá Nitra Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Celkovo sa zaregistrovalo 41 držiteľov týchto mien, do Nitry prišlo 32 z nich. Prevahu malo 21 Cyrilov, Metodov bolo 11, potvrdil za organizátorov Róbert Lešš.
Najvzdialenejší prihlásený Cyril Pardon pochádza z francúzskeho Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, certifikát za neho prevzali jeho rodinní príslušníci. Videopozdrav svojim menovcom poslali do Nitry dvaja Cyrilovia z Košíc, aj bratia Kiril a Metodius z Bulharska. V tejto krajine žije zhruba 31.000 Cyrilov (Kirilov), čo predstavuje pol percenta obyvateľov.
Každý z účastníkov ustanovujúceho rekordu získal pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.
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