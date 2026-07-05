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05. júla 2026
Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové premietania kultových a prelomových filmov
Tagy: Kino Lumiere Letné kino
Cyklus uzavrie v posledný augustový deň kultová snímka Trainspotting Dannyho Boylea. Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové projekcie s exkluzívnymi premietaniami kultových a prelomových ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Cyklus uzavrie v posledný augustový deň kultová snímka Trainspotting Dannyho Boylea.
Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové projekcie s exkluzívnymi premietaniami kultových a prelomových filmov zapísaných do kánonu svetovej kinematografie. Cyklus nazvaný Letný špeciál bude doplnený aj digitálne reštaurovanými českými a slovenskými klasickými dielami.
Odštartuje v pondelok 6. júla o 19:30, mysterióznym trilerom Lost Highway (1997) od Davida Lyncha. Ako informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ), cyklus uzavrie kultová snímka Trainspotting (1996) Dannyho Boylea, v posledný augustový deň.
„Špeciálnemu programu v Kine Lumière bude počas leta patriť deväť pondelkov, počas ktorých sa môžu diváci a diváčky tešiť na reštaurované klasiky, kultové filmy aj digitalizované československé klasické diela,“ približuje manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová. Úvodná snímka, mysteriózny triler Lost Highway z pera Davida Lyncha a spisovateľa Barryho Gifforda, má nelineárne rozprávanie a vymyká sa tradičnej logike myslenia. Premietaná bude v reštaurovanej podobe a v obrazovom rozlíšení 4K.
„V Kine Lumière sa exkluzívne premietne aj film Pád (2006) indického režiséra Tarsema Singha, ktorý sa považuje za jedno z najodvážnejších vizuálnych diel modernej kinematografie,” uvádza SFÚ pripomínajúc, že toto dielo sa odohráva v období raného Hollywoodu, v ére nemých filmov.
Odnieslo si tiež cenu za najlepší film na medzinárodnom festivale fantastických filmov v Sitges a špeciálnu cenu poroty Generation 14PLUS na Berlinale v roku 2007. Na plátno sa vracia po dvoch desaťročiach, v reštaurovanej 4K verzii. „Kino Lumière ho premietne v reštaurovanej podobe v obrazovom rozlíšení 4K v spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom Febiofest,” dopĺňa SFÚ.
Diváci sa v rámci Letného špeciálu môžu tešiť aj na intímnu drámu o priateľstve a láske Imaginárne lásky (2010) Xaviera Dolana. Film bol premietnutý v sekcii Un certain regard na MFF v Cannes 2010. I túto snímku Kino Lumière uvedie v obrazovom rozlíšení 4K.
„Vyvrcholením cyklu bude uvedenie filmu Trainspotting (1996) Dannyho Boylea, ktorý vznikol na základe rovnomenného románu Irvina Welsha a dodnes patrí k najúspešnejším britským filmom. Jeho hlavní hrdinovia Renton, Spud, Sick Boy, Tommy a Begbie sa snažia uniknúť realite formou revolty voči konzumnej spoločnosti. Edinburghská drogová scéna 80. rokov, postihnutá ekonomickou krízou, sa do druhého filmu Dannyho Boylea premietla s autentickou surovosťou, ktorú však režisér dokonale vyvážil čiernym humorom a surrealistickými situáciami. Neprehliadnuteľný je aj soundtrack filmu, na ktorom spolupracovali hviezdy britskej gitarovej a elektronickej hudby polovice 90. rokov ako Blur, Primal Scream, New Order či Pulp,” uvádza SFÚ s tým, že daný film v Kine Lumière premietnu na exkluzívnej projekcii v reštaurovanej verzii a s obrazovým rozlíšením 4K.
Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové premietania kultových a prelomových filmov © SITA Všetky práva vyhradené.
Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové projekcie s exkluzívnymi premietaniami kultových a prelomových filmov zapísaných do kánonu svetovej kinematografie. Cyklus nazvaný Letný špeciál bude doplnený aj digitálne reštaurovanými českými a slovenskými klasickými dielami.
Odštartuje v pondelok 6. júla o 19:30, mysterióznym trilerom Lost Highway (1997) od Davida Lyncha. Ako informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ), cyklus uzavrie kultová snímka Trainspotting (1996) Dannyho Boylea, v posledný augustový deň.
Premietnu aj film Pád
„Špeciálnemu programu v Kine Lumière bude počas leta patriť deväť pondelkov, počas ktorých sa môžu diváci a diváčky tešiť na reštaurované klasiky, kultové filmy aj digitalizované československé klasické diela,“ približuje manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová. Úvodná snímka, mysteriózny triler Lost Highway z pera Davida Lyncha a spisovateľa Barryho Gifforda, má nelineárne rozprávanie a vymyká sa tradičnej logike myslenia. Premietaná bude v reštaurovanej podobe a v obrazovom rozlíšení 4K.
„V Kine Lumière sa exkluzívne premietne aj film Pád (2006) indického režiséra Tarsema Singha, ktorý sa považuje za jedno z najodvážnejších vizuálnych diel modernej kinematografie,” uvádza SFÚ pripomínajúc, že toto dielo sa odohráva v období raného Hollywoodu, v ére nemých filmov.
Odnieslo si tiež cenu za najlepší film na medzinárodnom festivale fantastických filmov v Sitges a špeciálnu cenu poroty Generation 14PLUS na Berlinale v roku 2007. Na plátno sa vracia po dvoch desaťročiach, v reštaurovanej 4K verzii. „Kino Lumière ho premietne v reštaurovanej podobe v obrazovom rozlíšení 4K v spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom Febiofest,” dopĺňa SFÚ.
Leto uzavrie Trainspotting
Diváci sa v rámci Letného špeciálu môžu tešiť aj na intímnu drámu o priateľstve a láske Imaginárne lásky (2010) Xaviera Dolana. Film bol premietnutý v sekcii Un certain regard na MFF v Cannes 2010. I túto snímku Kino Lumière uvedie v obrazovom rozlíšení 4K.
„Vyvrcholením cyklu bude uvedenie filmu Trainspotting (1996) Dannyho Boylea, ktorý vznikol na základe rovnomenného románu Irvina Welsha a dodnes patrí k najúspešnejším britským filmom. Jeho hlavní hrdinovia Renton, Spud, Sick Boy, Tommy a Begbie sa snažia uniknúť realite formou revolty voči konzumnej spoločnosti. Edinburghská drogová scéna 80. rokov, postihnutá ekonomickou krízou, sa do druhého filmu Dannyho Boylea premietla s autentickou surovosťou, ktorú však režisér dokonale vyvážil čiernym humorom a surrealistickými situáciami. Neprehliadnuteľný je aj soundtrack filmu, na ktorom spolupracovali hviezdy britskej gitarovej a elektronickej hudby polovice 90. rokov ako Blur, Primal Scream, New Order či Pulp,” uvádza SFÚ s tým, že daný film v Kine Lumière premietnu na exkluzívnej projekcii v reštaurovanej verzii a s obrazovým rozlíšením 4K.
Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové premietania kultových a prelomových filmov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kino Lumiere Letné kino
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