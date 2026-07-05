Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 5.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

05. júla 2026

Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové premietania kultových a prelomových filmov


Tagy: Kino Lumiere Letné kino

Cyklus uzavrie v posledný augustový deň kultová snímka Trainspotting Dannyho Boylea. Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové projekcie s exkluzívnymi premietaniami kultových a prelomových ...



Zdieľať
kino lumiere 4 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Cyklus uzavrie v posledný augustový deň kultová snímka Trainspotting Dannyho Boylea.


Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové projekcie s exkluzívnymi premietaniami kultových a prelomových filmov zapísaných do kánonu svetovej kinematografie. Cyklus nazvaný Letný špeciál bude doplnený aj digitálne reštaurovanými českými a slovenskými klasickými dielami.

Odštartuje v pondelok 6. júla o 19:30, mysterióznym trilerom Lost Highway (1997) od Davida Lyncha. Ako informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ), cyklus uzavrie kultová snímka Trainspotting (1996) Dannyho Boylea, v posledný augustový deň.

Premietnu aj film Pád


„Špeciálnemu programu v Kine Lumière bude počas leta patriť deväť pondelkov, počas ktorých sa môžu diváci a diváčky tešiť na reštaurované klasiky, kultové filmy aj digitalizované československé klasické diela,“ približuje manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová. Úvodná snímka, mysteriózny triler Lost Highway z pera Davida Lyncha a spisovateľa Barryho Gifforda, má nelineárne rozprávanie a vymyká sa tradičnej logike myslenia. Premietaná bude v reštaurovanej podobe a v obrazovom rozlíšení 4K.

„V Kine Lumière sa exkluzívne premietne aj film Pád (2006) indického režiséra Tarsema Singha, ktorý sa považuje za jedno z najodvážnejších vizuálnych diel modernej kinematografie,” uvádza SFÚ pripomínajúc, že toto dielo sa odohráva v období raného Hollywoodu, v ére nemých filmov.

Odnieslo si tiež cenu za najlepší film na medzinárodnom festivale fantastických filmov v Sitges a špeciálnu cenu poroty Generation 14PLUS na Berlinale v roku 2007. Na plátno sa vracia po dvoch desaťročiach, v reštaurovanej 4K verzii. „Kino Lumière ho premietne v reštaurovanej podobe v obrazovom rozlíšení 4K v spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom Febiofest,” dopĺňa SFÚ.

Leto uzavrie Trainspotting


Diváci sa v rámci Letného špeciálu môžu tešiť aj na intímnu drámu o priateľstve a láske Imaginárne lásky (2010) Xaviera Dolana. Film bol premietnutý v sekcii Un certain regard na MFF v Cannes 2010. I túto snímku Kino Lumière uvedie v obrazovom rozlíšení 4K.

„Vyvrcholením cyklu bude uvedenie filmu Trainspotting (1996) Dannyho Boylea, ktorý vznikol na základe rovnomenného románu Irvina Welsha a dodnes patrí k najúspešnejším britským filmom. Jeho hlavní hrdinovia Renton, Spud, Sick Boy, Tommy a Begbie sa snažia uniknúť realite formou revolty voči konzumnej spoločnosti. Edinburghská drogová scéna 80. rokov, postihnutá ekonomickou krízou, sa do druhého filmu Dannyho Boylea premietla s autentickou surovosťou, ktorú však režisér dokonale vyvážil čiernym humorom a surrealistickými situáciami. Neprehliadnuteľný je aj soundtrack filmu, na ktorom spolupracovali hviezdy britskej gitarovej a elektronickej hudby polovice 90. rokov ako Blur, Primal Scream, New Order či Pulp,” uvádza SFÚ s tým, že daný film v Kine Lumière premietnu na exkluzívnej projekcii v reštaurovanej verzii a s obrazovým rozlíšením 4K.


Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière v lete ponúkne pravidelné pondelkové premietania kultových a prelomových filmov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kino Lumiere Letné kino
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Letné Shakespearovské slávnosti už odštartovali, otvorí ich premiéra inscenácie Veľa kriku pre nič

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 