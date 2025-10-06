Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

06. októbra 2025

Slovenský reprezentant Jellinek získal titul majstra Európy, Málková je štvrtá



Málková, ktorá ja tiež členkou Horného Húščia 3D Myjava, zdolala v elimináciách dve vyššie nasadené súperky – Federicu Valliovú zo San Marína 65:58 a Britku Nataliu Stonesovú 72:71.



Slovenský reprezentant Jellinek získal titul majstra Európy, Málková je štvrtá

Slovenský reprezentant Michal Jellinek triumfoval v tradičnom luku na majstrovstvách Európy v 3D lukostreľbe v srbskom Divičbare. Jeho reprezentačná kolegyňa Erika Málková obsadila štvrté miesto v ženskej kategórii.


Štyridsaťpäťročný člen klubu Horné Húščie 3D Myjava postupne prekonal dvanástku „pavúka“ Marjana Kocmana zo Slovinska 79:68, Asleho Mortena Oddena z Nórska 70:65, Maďara Lászla Fabosa 77:77 (rozstrel 8:5) a napokon druhého nasadeného Brita Jeda Cullena 76:72. „Moja prvá skúsenosť s európskym šampionátom? Nečakané počasie, výborní strelci. Už kvalifikácia bola tvrdá. V elimináciách bol najťažší zápas ten tretí aj s rozstrelom,“ citoval Jellinka portál slz.sk.

Málková, ktorá ja tiež členkou Horného Húščia 3D Myjava, zdolala v elimináciách dve vyššie nasadené súperky – Federicu Valliovú zo San Marína 65:58 a Britku Nataliu Stonesovú 72:71. V semifinále však prehrala s najvyššie nasadenou Judith Wenzlovou z Nemecka 66:73 a v dueli o bronz nestačila na Talianku Sabrinu Vanniniovú 53:76. „Hodnotím moju účasť ako úspešnú a poučnú. Najskôr dva dni kvalifikácie, cez ktorú som sa dostala do postupujúcej šestnástky. Dnes sa mi podarilo zvíťaziť nad vysoko nasadenou strelkyňou zo San Marína a potom aj nad výbornou Britkou. Semifinále a boj o bronz už boli nad moje sily, ale som veľmi rada aj za krásne štvrté miesto,“ uviedla Málková.

