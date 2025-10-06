|
Pondelok 6.10.2025
|Denník - Správy
06. októbra 2025
Slovenský reprezentant Jellinek získal titul majstra Európy, Málková je štvrtá
Málková, ktorá ja tiež členkou Horného Húščia 3D Myjava, zdolala v elimináciách dve vyššie nasadené súperky – Federicu Valliovú zo San Marína 65:58 a Britku Nataliu Stonesovú 72:71.
Slovenský reprezentant Michal Jellinek triumfoval v tradičnom luku na majstrovstvách Európy v 3D lukostreľbe v srbskom Divičbare. Jeho reprezentačná kolegyňa Erika Málková obsadila štvrté miesto v ženskej kategórii.
Štyridsaťpäťročný člen klubu Horné Húščie 3D Myjava postupne prekonal dvanástku „pavúka“ Marjana Kocmana zo Slovinska 79:68, Asleho Mortena Oddena z Nórska 70:65, Maďara Lászla Fabosa 77:77 (rozstrel 8:5) a napokon druhého nasadeného Brita Jeda Cullena 76:72. „Moja prvá skúsenosť s európskym šampionátom? Nečakané počasie, výborní strelci. Už kvalifikácia bola tvrdá. V elimináciách bol najťažší zápas ten tretí aj s rozstrelom,“ citoval Jellinka portál slz.sk.
Málková, ktorá ja tiež členkou Horného Húščia 3D Myjava, zdolala v elimináciách dve vyššie nasadené súperky – Federicu Valliovú zo San Marína 65:58 a Britku Nataliu Stonesovú 72:71. V semifinále však prehrala s najvyššie nasadenou Judith Wenzlovou z Nemecka 66:73 a v dueli o bronz nestačila na Talianku Sabrinu Vanniniovú 53:76. „Hodnotím moju účasť ako úspešnú a poučnú. Najskôr dva dni kvalifikácie, cez ktorú som sa dostala do postupujúcej šestnástky. Dnes sa mi podarilo zvíťaziť nad vysoko nasadenou strelkyňou zo San Marína a potom aj nad výbornou Britkou. Semifinále a boj o bronz už boli nad moje sily, ale som veľmi rada aj za krásne štvrté miesto,“ uviedla Málková.
