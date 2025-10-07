|
07. októbra 2025
Šport pre život: Ženská hádzanárska reprezentácia a HC SLOVAN Bratislava spájajú sily v boji proti rakovine
Slovenský šport opäť ukazuje, že má srdce na správnom mieste.
V rámci októbra – mesiaca boja proti rakovine prsníka – sa Slovenský zväz hádzanej spája s hokejovým klubom HC SLOVAN Bratislava v jedinečnom benefičnom projekte Šport pre život. Po úspešnom minuloročnom ročníku, v ktorom sa podarilo vyzbierať 20 490 eur, sa tento rok spojili dve silné športové značky, aby spoločne podporili pacientky s onkologickým ochorením.
Benefičná športová nedeľa sa uskutoční 19. októbra 2025 a prinesie hneď tri zápasy: hokejový zápas žien HC Slovan Bratislava proti ŽHKm Zvolen (12:00, Zimný štadión Ondreja Nepelu), duel ženskej hádzanárskej reprezentácie Slovenska proti trojnásobným olympijským víťazkám a desaťnásobným majsterkám Európy z Nórska (14:00, GoPass aréna), ako aj súboj mužov HC SLOVAN proti Spišskej Novej Vsi (16:00, Zimný štadión Ondreja Nepelu). Výťažok z celého podujatia poputuje na podporu projektu Hodvábna nádej, ktorý pomáha ženám zvládnuť jedno z najťažších období počas liečby rakoviny – stratu vlasov.
Spolu pre dobrú vec
„Po minuloročnom úspechu sme sa rozhodli projekt rozšíriť. Prizvali sme partnera z tých najväčších – HC SLOVAN Bratislava – a veríme, že spoločne dokážeme pripraviť športovú nedeľu, ktorá spojí radosť zo športu s pomocou tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ uviedol Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej.
Symbolickým motívom ročníka je opäť ružová farba, ktorá reprezentuje odvahu a nádej. Hádzanárky aj hokejisti nastúpia v špeciálne navrhnutých dresoch – hádzanárky v edícii od španielskej značky JOMA, hokejisti v dresoch s vizuálnym motívom jednej zo šatiek projektu Hodvábna nádej.
„Šport je ideálne médium na šírenie osvety. Veríme, že týmto podujatím pomôžeme zvýšiť povedomie o prevencii a zároveň podporíme dôležité projekty, ktoré majú reálny dopad na životy ľudí,“ doplnil Peter Kúdelka, výkonný riaditeľ HC SLOVAN Bratislava.
Hádzanárky proti najlepším na svete
Hádzanárska reprezentácia žien SR vstupuje do Eurocupu zápasom s Nórskom, ktoré je dlhodobo najúspešnejším tímom svetovej hádzanej. Duel bude mať silný emocionálny rozmer aj vďaka príbehu nórskej hviezdy Camilly Herrem. Po triumfe na olympiáde v Paríži 2024 oznámila koniec kariéry, no o niekoľko mesiacov neskôr jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka. Dnes sa 38-ročná hráčka, napriek chemoterapii a strate vlasov, vrátila na palubovku – bez parochne, s obdivuhodnou odvahou a pokojom.
„Je obdivuhodné, s akou silou sa Camilla Herrem vrátila k športu. Jej príbeh ukazuje, že ženská odvaha nemá hranice. Pre nás všetky je inšpiráciou, a aj preto verím, že sa počas tohto zápasu spojíme nielen ako tím, ale aj ako ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť,“ uviedla Kristína Pastoreková, kapitánka ženskej reprezentácie. Camilla Herrem pravdepodobne nepricestuje na Slovensko, avšak organizátori jej prostredníctvom tímu plánujú odovzdať hodvábnu šatku.
Keď sa šport a umenie spoja pre nádej
Výťažok z podujatia bude venovaný na podporu projektu Hodvábna nádej, ktorý vznikol z iniciatívy Združenia priateľov onkológie a umenia a jeho predsedu MUDr. Jozefa Dolinského v spolupráci s autorkou projektu Janou Keketi. Prvá séria hodvábnych šatiek bola venovaná pacientkam Národného onkologického ústavu a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pričom 250 šatiek sa rozdistribuovalo v priebehu niekoľkých týždňov. Tento rok je cieľom vyrobiť až 800 kusov a sprístupniť ich pacientkam v rámci celej Slovenskej republiky.
„Naše občianske združenie rozšírilo pôsobnosť na celé Slovensko, aby sme mohli podobné projekty podporovať v širšom meradle. Každá šatka je originálne umelecké dielo, ktoré spája krásu, umenie a nádej,“ uviedol MUDr. Jozef Dolinský, predseda združenia. Autorka projektu Jana Keketi dodáva: „Každá žena, bez ohľadu na vek či diagnózu, sa chce cítiť krásna. Hodvábna šatka je symbolom ženskosti, ale aj sily. Darom, ktorý pomáha ženám získať späť sebadôveru počas náročnej liečby.“
Projekt má aj výrazný spoločenský presah, keďže k šatkám vznikla aj informačno-motivačná brožúra s odbornými odporúčaniami onkologičky a psychologičky, ako aj s návodmi na viazanie šatiek a praktickými radami pre pacientky.
Spoločná energia, spoločný cieľ
Ambasádorka projektu Eva Novotová Verešová, Miss Slovensko 2002, vyzdvihla význam spolupráce športových komunít: „Som hrdá, že slovenské športovkyne a športovci dokázali spojiť sily pre dobrú vec. Verím, že táto nedeľa prinesie nielen nádherné športové momenty, ale aj silný ľudský odkaz – že pomáhať môže každý z nás.“
Výťažok z benefičného podujatia pôjde na podporu onkologických pacientiek, ktoré následkom liečby prichádzajú o vlasy. „Naše občianske združenie, ktoré nedávno rozšírilo svoju pôsobnosť aj mimo brán Národného onkologického ústavu, sa s nadšením púšťa do celoslovenských projektov ako je Šport pre život. Výťažok z tohto podujatia by sme chceli posunúť na podporu druhej série hodvábnych šatiek nášho autorského projektu Hodvábna nádej, ktorý vznikol v spolupráci s Janou Keketi. Kým prvá várka šatiek bola určená výhradne pre pacientky NOÚ, teraz vďaka novým partnerom budeme schopní vyrobiť viac šatiek a rozdistribuovať ich po celom Slovensku,“ hovorí klinický onkológ MUDr. Jozef Dolinský, predseda Združenia priateľov onkológie a umenia. Tento projekt krásne prepája šport a umenie, o čom svedčí aj fakt, že motív jednej zo šatiek použil HC SLOVAN Bratislava v návrhu dresov, ktoré budú mať hokejisti oblečené počas predzápasového rozkorčuľovania v nedeľu 19. októbra.
Organizátori pozývajú verejnosť, rodiny i fanúšikov športu, aby sa stali súčasťou športovo-charitatívnej nedele v Bratislave. Hádzanárky aj hokejisti nastúpia v ružových dresoch ako symboloch odvahy a spolupatričnosti.Zápasy projektu Šport pre život sa uskutočnia v nedeľu 19. októbra 2025 – hádzanársky duel Slovensko – Nórsko v Gopass Aréne a hokejové zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Spoločne s partnermi veria organizátori, že aj tento ročník prinesie nielen silné športové zážitky, ale predovšetkým nádej tým, ktorí ju najviac potrebujú. Vstupenky na zápas Slovensko - Nórsko sú k dispozícii v sieti Ticketlive.sk a zvýhodnená kombo vstupenka platná na hádzanú aj hokej je dostupná online tu Ticketportal.sk.
