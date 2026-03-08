Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 24hod.sk    Šport

08. marca 2026

Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule


Z prvej priečky sa kvalifikoval do bojov o medaily Japonec Toa Sasaki (159,99).



Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule

Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule. V semifinále získal známku 140,57 bodu a obsadil ôsme miesto. Z prvej priečky sa kvalifikoval do bojov o medaily Japonec Toa Sasaki (159,99).

 


Ugandský atlét Jacob Kiplimo prekonal v Lisabone svetový rekord v polmaratóne časom 57:20 min

