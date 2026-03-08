|
Nedeľa 8.3.2026
Meniny má Alan, Alana
08. marca 2026
08. marca 2026
Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule
Z prvej priečky sa kvalifikoval do bojov o medaily Japonec Toa Sasaki (159,99).
Zdieľať
Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule. V semifinále získal známku 140,57 bodu a obsadil ôsme miesto. Z prvej priečky sa kvalifikoval do bojov o medaily Japonec Toa Sasaki (159,99).
Tagy: Richard Tury
