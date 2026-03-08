|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alan, Alana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. marca 2026
Ugandský atlét Jacob Kiplimo prekonal v Lisabone svetový rekord v polmaratóne časom 57:20 min
Doterajšie maximum Etiópčana Yomifa Kejelchu vylepšil o 10 sekúnd.
Zdieľať
Kiplimo si po sklamaní z februára 2025, keď mu pre blízkosť vodiaceho vozidla v Barcelone neuznali historické maximum 56:42, pripísal zadosťučinenie po necelom poldruha roku.
Druhý skončil so stratou 48 sekúnd Keňan Nicholas Kipkorir a tretí finišoval s odstupom 1:39 min. jeho krajan Gilbert Kipkosgei Kiprotich.
Kiplimo preťal métu desiatich kilometrov v čase 27:00 a v záverečných dvoch kilometroch ešte vystupňoval tempo.
Trojnásobný majster sveta v krose a víťaz maratónu v Chicagu z roku 2025 sa najbližšie predstaví 26. apríla v Londýne, kde bude patriť k hlavným favoritom na víťazstvo.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule
Slovenský skejtbordista Richard Tury postúpil do finále disciplíny street na MS v brazílskom Sao Paule
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu
NHL: Slafkovský prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu