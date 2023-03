Slovenský snoubordista Jaroš obsadil vo finále Big Air 10. miesto

Slovenský snoubordista Samuel Jaroš obsadil na MS v Bakuriani 10. miesto v sobotňajšom finále Big Air. Zlatú medailu si vybojoval Japonec Taiga Hasegawa, druhý skončil Mons Roisland z Nórska a pódium doplnil Švajčiar Nicolas Huber.





MS v snoubordingu - Big Air:

Dvadsaťjedenročný Jaroš sa na šampionáte v gruzínskom stredisku predstavil napokon iba v jednej freestyleovej disciplíne. Pôvodne mal štartovať aj v slopestyle, v deň kvalifikácie sa však zobudil chorý a rozhodol sa súťaž neabsolvovať.Do finále Big Air postúpil slovenský reprezentant zo štvrtého miesta v kvalifikácii. Vo finále dostal 77,75 bodu. V prvých dvoch pokusoch sa snažil o najsilnejší trik Cab 1800, no v oboch prípadoch pri dopade spadol. V treťom pokuse zvolil Frontside 14, pri dopade mal opäť trochu problémy a za záverečnú fázu skoku dostal zrážky. Napokon zaň získal 57,00 b. a priebežnú desiatu pozíciu už nedokázal vylepšiť."Desiate miesto na majstrovstvách sveta je výborný výsledok, ale určite sme chceli viac. Rozhodol som sa, že dám do toho všetko a podľa toho som zvolil triky. Vedel som, že ak mi vyjdú, budem určite bojovať o medailu. Ale nevyšlo to. Podmienky boli náročné, celú noc pršalo a sneh tak bol veľmi mäkký. Vietor sa dosť zmenil, aj v tréningu to bolo dnes náročnejšie. Dal som do toho všetko. Zobral som si z toho ponaučenie, viem, na čom treba ´zamakať´," povedal Jaroš.Na MS 2021 v Aspene skončil Jaroš v slopestyle na 20. mieste, v Big Air bol 31.





muži:

1. Taiga Hasegawa (Jap.) 177,25,

2. Mons Roisland (Nór.) 157,25,

3. Nicolas Huber (Švaj.) 150,50,

4. Nicolas Laframboise (Kan.) 142,00,

5. Kristián Salač (ČR) 116,50,

6. Rjoma Kimata (Jap.) 116,25, ...,

10. Samuel JAROŠ (SR) 77,75



ženy:

1. Anna Gasserová (Rak.) 162,50 b.,

2. Mijabi Onicuková (Jap.) 161,25,

3. Tess Coadyová (Austr.) 153,25,

4. Laurie Blouinová (Kan.) 148,25,

5. Mia Brookesová (V.Brit.) 141,75,

6. Annika Morganová (Nem.) 124,50