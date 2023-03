UEFA potrestala jedenásť klubov, viacerým dokonca hrozí vylúčenie z pohárovej súťaže

Musia splniť určité požiadavky

4.3.2023 (SITA.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala pokutou jedenásť klubov za neplnenie finančných záväzkov v aktuálnej sezóne 2022/2023 a šiestim z nich hrozí vylúčenie z európskej pohárovej súťaže, do ktorej sa kvalifikujú, do roku 2027.Slovinská Olimpija Ľubľana , rumunský CFR Cluj, grécky Aris Solún , kazašský FC Astana a chorvátske kluby NK Osijek a HNK Rijeka budú rok alebo dva pod pohľadom UEFA a musia splniť určité požiadavky, aby sa vyhli prísnejšiemu trestu.Olimpija dostala pokutu vo výške 100-tisíc eur za neuhradené alebo neskoro uhradené finančné pohľadávky, môže ísť o dane, mzdy zamestnancov či prestupové poplatky. Pre klub z Ľubľany je to už druhý prípad porušenia pravidiel „finančnej fair play", odkedy z vedenia organizácie odišiel pred 12 rokmi súčasný prezident UEFA Aleksander Čeferin . Za účasť v tohtosezónnej kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy pritom dostal odmenu 350-tisíc eur.Chorvátske kluby NK Osijek a HNK Rijeka doposiaľ nesplatili svoje dlhy ešte z minulej sezóny, čím de facto nesplnili podmienky na účasť v niektorej z európskych pohárových súťaží v tomto ročníku. UEFA preto obom odobrala prémie vo výške 450-tisíc eur, ktoré dostali za účasť v Európskej konferenčnej lige. Rumunský Cluj musí zaplatiť pokutu 250-tisíc eur, pričom v aktuálnej sezóne hral kvalifikáciu Ligy majstrov a prebojoval sa do play-off EKL.Osijek a turecký Konyaspor dostali za spomenuté prehrešky pokutu 150-tisíc eur, Aris Solún a lotyšský FC Valmiera musia zaplatiť po 50-tisíc eur, Astana príde o 30-tisíc eur, Borac Banja Luka z Bosny a Hercegoviny, kazašský Qyzyljar SK Petropavlovsk a FC Floriana z Malty „budú ľahšie" o 10-tisíc eur.Orgán UEFA, ktorý dohliada na financovanie európskych futbalových klubov (CFCB), vykonal od júla minulého roka tri kontroly u všetkých viac ako 200 klubov, ktoré sa v tejto sezóne predstavili alebo ešte účinkujú v Lige majstrov, Európskej lige a Európskej konferenčnej lige.