Slovenský strelec Tužinský obsadil v Riu deviate miesto

Na archvínej snímke slovenský strelec Juraj Tužinský. Foto: TASR - Ján Súkup Foto: TASR - Ján Súkup

Výsledky:



vzduchová pištoľ 60 - muži: 1. Abhishek Verma (Ind.) 244,2, 2. Ismail Keles (Tur.) 243,1, 3. Chaudhary Saurabh (Ind.) 221,9, ... v kval.: 9. Juraj Tužinský (SR) 580



ľubovoľná malokalibrovka 3x40 - muži: 1. Peter Gorša (Chor.) 462,2 b, 2. Sanjeev Rajput (Ind.) 462,0, 3. Čang Čchang-chung (Čína) 449,2, ... v kval.: 18. Patrik JÁNY (SR) 1172 b

Rio de Janeiro 30. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v streľbe Juraj Tužinský obsadil deviate miesto vo vzduchovej pištoli 60 na podujatí Svetového pohára v Riu de Janeiro.Tužinský nastrieľal v kvalifikácii 580 bodov rovnako ako ôsmy Turek Yusuf Dikec, no ten trafil o jednu desiatku viac a tak postúpil do finále. Tužinský by si v prípade postupu medzi najlepšiu osmičku zabezpečil aj miestenku na budúcoročné olympijské hry do Tokia.Patrik Jány obsadil v ľubovoľnej malokalibrovky 3x40 18. miesto výkonom v kvalifikácii 1172 bodov.