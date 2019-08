US Open: Suarezová Navarrová dostala pokutu za vypustenie zápasu

Španielska tenistka Carla Suarezová Navarrová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. augusta (TASR) - Organizátori záverečného grandslamu sezóny US Open potrestali španielsku tenistku Carlu Suarezovú Navarrovú pokutou 40.000 dolárov za to, že v 1. kole dvojhry proti Timee Babosovej z Maďarska podala neplnohodnotný výkon. Informovala agentúra AFP.Tridsaťročná Španielka skrečovala zápas po prvom sete, ktorý prehrala 2:6. Sťažovala si na bolesti v driekovej oblasti chrbta, no podľa organizátorov jej výkon "nespĺňal profesionálny štandard" a rozhodli sa udeliť jej pokutu.