Slovenský štvorkajak získal bronzovú medailu na letnej olympiáda v Tokiu

Vo finále Slováci tradične pomalšie začali

K4 je dlhodobo najúspešnejšia slovenská loď

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí športovci si v predposledný deň na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu vybojovali ešte jeden cenný kov. Má bronzovú hodnotu a postaral sa oň štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek v disciplíne K4 na 500 m. Slovákov zdolali v poslednom finále súťaží v rýchlostnej kanoistike na kanáli Sea Forest Waterway iba favorizovaní Nemci a Španieli.Nemecké kvarteto Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher a Max Lemke nadviazalo na zlatý úspech svojich predchodcov z OH 2016 v Riu de Janeiro. Tam sa však v "káštvorke" bojovalo o medaily na tisícmetrovej trati.Štvorkajak uzavrel vystúpenie Slovenska na olympijských hrách v Tokiu. Celková bilancia 1 zlatá - 2 strieborné - 1 bronzová medaila radí Slovákov na priebežnú 45. priečku v medailovej bilancii krajín. O zlato sa postarala športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková v trape, striebro vybojovali kajakár Jakub Grigar na divokej vode a golfista Rory Sabbatini a p bronz aktuálne štvorkajak v rýchlostnej kanoistike.Vo finále Slováci tradične pomalšie začali, ale na medzičase na 250 m už figurovali na treťom mieste, hoci len s tesným náskokom pred Bielorusmi a Austrálčanmi. Súboj o zlato sa podľa predpokladov zúžil na duel Nemcov so Španielmi. Slovenskí reprezentanti na konci tesne obhájili medailovú pozíciu pred silno finišujúcimi Rusmi. Slovenský štvorkajak si ešte predtým v sobotu vybojoval postup do finále z druhého miesta vo svojom semifinále. V konkurencii lodí z Nemecka, Bieloruska, Ruska a Číny zverenci Petra Likéra finišoval v čase 1:23,799 min za víťaznými Nemcami.Slováci sú v disciplíne K4 na 500 m tohtoroční vicemajstri Európy z poľskej Poznane a bronzoví medailisti z majstrovstiev sveta spred dvoch rokov z maďarského Szegedu. Práve tam získali miestenky pre účasť na OH v Tokiu, kde patria do užšieho okruhu kandidátov na medaily."Káštvorka" je dlhodobo najúspešnejšia slovenská loď v konfrontácii so svetovou špičkou. Z olympijských hier má v novom tisícročí na konte už tri medailové zásahy. V Aténach 2004 to bol bronz, v Pekingu 2008 aj Riu de Janeiro 2016 striebro. Vo všetkých troch prípadoch však išlo o 1000-metrovú vzdialenosť. V porovnaní s Riom pred piatimi rokmi v slovenskej lodi naďalej sedí len dvojica Erik Vlček a Denis Myšák. Juraj Tarr a Tibor Linka už ukončili svoje kariéry, aktuálne ich nahradili Samuel Baláž a Adam Botek.Tridsaťdeväťročný Erik Vlček je fenomén slovenskej aj svetovej rýchlostnej kanoistky. Rodák z Komárna je desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný majster Európy. Najmä však vo svojej rekordnej šiestej účasti na olympijských hrách vybojoval štvrtú medailu, po bronze z Atén 2004 a strieborných kovoch z Pekingu 2008 a Ria de Janeiro 2016 mu pribudol do olympijskej zbierky druhý bronz. V rebríčku najúspešnejších slovenských športovcov na olympijských hrách patrí Vlčekovi desiata priečka.