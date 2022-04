Slovenský tenisový zväz má nového prezidenta, Macka po 24 rokoch vystriedal Mečíř

Krošlák nedostal ani jeden hlas

Vyhral premiérový Hopmanov pohár

9.4.2022 - Po 24 rokoch má Slovenský tenisový zväz (STZ) nového prezidenta, Tibora Macka na tomto poste nahradil Miloslav Mečíř starší 57-ročnému olympijskému šampiónovi v dvojhre mužov z kórejského Soulu 1988 vyjadril podporu doterajší zväzový šéf Macko, ktorý pôvodne ohlásil kandidatúru, no vo štvrtok ju stiahol a priklonil sa na stranu Mečířa.Ten v sobotňajších voľbách na Rade STZ v Bratislave dostal 21 hlasov, jeho protikandidát Martin Kližan ich získal osem a tretí uchádzač Ján Krošlák nedostal ani jeden hlas. Informuje o tom oficiálny web STZ.Bojnický rodák Miloslav Mečíř starší ukončil hráčsku kariéru v júli 1990 vo veku 26 rokov, limitovali ho totiž problémy s chrbtom.V rebríčku ATP bol najvyššie na 4. priečke. na grandslamových turnajoch sa dvakrát dostal do finále, no na Australian Open 1989 ani na US Open 1986 v boji o titul neuspel.Na parížskom Roland Garros je jeho maximum semifinále z roku 1987 a na londýnskom Wimbledone rovnako semifinále z roku 1988. Na okruhu získal 11 singlových a 9 deblových titulov.V tímových súťažiach bol členom víťaznej československej zostavy na neoficiálnych majstrovstvách sveta mužských tímov v roku 1987 a v roku 1987 spolu s Helenou Sukovou ovládol premiérový ročník Hopmanovho pohára.Miloslav Mečíř starší bol viac ako dve dekády kapitánom slovenského daviscupového tímu.