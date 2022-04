Nemec a Sýkora z Nitry pomôžu „osemnástke“ v boji o postup medzi elitu, odohrajú iba jeden zápas

Sýkora si zahrá na domácom ľade

Medzi elitu postúpia dva tímy

MS v hokeji do 18 rokov

káder slovenskej reprezentácie hokejistov (zdroj: SZĽH)





Brankári: Patrik Jurčák, Rastislav Eliáš, Samuel Urban

Obrancovia: Marián Moško, Boris Žabka, Maxim Štrbák, Dávid Nátny, Leo Eperješi, Jakub Chromiak, Luca Krakovský, Sebastián Nahalka, Šimon Nemec (12.4.)

Útočníci: Alex Šotek, Markus Suchý, Samuel Honzek, Ondrej Molnár, Dalibor Dvorský, Daniel Alexander Jenčko, Martin Mišiak, Patrik Gabriel, Jakub Kopecký, Jakub Križan, Peter Repčík, Alex Čiernik, Filip Mešár, Adam Sýkora (12.4.)

9.4.2022 - Do záverečnej nominácie trénera slovenskej reprezentácie hokejistov do 18 rokov Ivana Feneša na turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Piešťanoch sa dostali aj Šimon Nemec Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) , klub spod Zobora spomenuté duo "po dohode s vedením osemnástky uvoľní v prípade potreby na utorňajší zápas proti Nórsku".V nominácii je spolu 26 hráčov (23+3), pričom na turnajovú súpisku sa dostane maximálne 20 korčuliarov a 2 brankári."Tvorba záverečnej nominácie je vždy náročný krok, no v našej súčasnej situácii bol ešte viac sťažený okolnosťami vzhľadom na prebiehajúce play-off. Veľmi sme chceli, aby si Šimon s Adamom zahrali na turnaji. Šimon dokáže vzpružiť kabínu i našu hru v presilovke, Adam je srdciar, ktorý nechá na ľade všetko. A keďže pochádza z Piešťan, chceli sme mu dožičiť možnosť zahrať si za reprezentáciu na domácom ľade a pred plnými tribúnami. S vedením HK Nitra sme sa dohodli, že ak budeme potrebovať, môžeme oboch hráčov využiť len v utorňajšom súboji proti Nórsku. Je dôležité dodať, že napriek situácii veríme kádru, ktorý tu máme. Sila nášho tímu je veľká. Mená, ktoré sa nachádzajú v záverečnej nominácii, hovoria jasnou rečou. Ideme jednoznačne postúpiť,“ cituje trénera Ivana Feneša web HockeySlovakia.sk.Súpermi Slovákov na turnaji MS v Piešťanoch budú postupne rovesníci z Japonska (11.4.), Nórska (12.4.), Francúzska (14.4.), Dánska (15.4.) a Kazachstanu (17.4.). Miestenku medzi elitou získajú dva najvyššie umiestnené výbery."Na nedeľňajšom direktoriáte obsadíme 18 alebo 19 miest z 22 voľných. Dve si necháme v zálohe pre Nemca so Sýkorom a jedno pre Juraja Slafkovského v prípade, že sa semifinálová séria play-off pre jeho klub TPS Turku nebude vyvíjať priaznivo,“ pokračoval Feneš.V piatok tím SR "18" podstúpil PCR testy na koronavírus s negatívnymi výsledkami, tréneri potom z kádra vyradili obrancu Mateja Tomasa a útočníkov Jakuba Ružeka s Adamom Ondrišom. Jána Koreca nahradil na brankárskom poste Samuel Urban.