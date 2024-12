Slovenský trh práce trpel nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, ovplyvňovali ho regionálne rozdiely aj nové technológie

Rast miezd a regionálne rozdiely

16.12.2024 (SITA.sk) - Rok 2024 na Slovensku charakterizoval nedostatok kvalifikovaných pracovníkov . Podľa prezidentky Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzany Rumiz nedostatok kvalifikovaných pracovníkov spôsoboval problémy u 79 % zamestnávateľov."Najhoršie na tom boli odvetvia doprava a logistika (87 %), zdravotníctvo a farmácia (82 %), financie a nehnuteľnosti (81 %), obchod a služby (80 %), IT (79 %), ťažký a spracovateľský priemysel (79 %)," spresnila Rumiz. Starnutie populácie a odchod časti mladých pracovníkov do zahraničia sú podľa jej slov hlavnými príčinami tohto deficitu."Prognóza hovorí, že do 10 rokov klesne počet ľudí na našom trhu práce , a to aj po započítaní imigrácie, približne o 250 000," upresňuje Katarína Nováková Rudinská, obchodná manažérka agentúry Lugera & Makler.Dôsledkom nedostatku pracovnej sily bol okrem iného aj rast miezd, ktorý bol v uplynulom roku najvýraznejší v odvetviach s nižšími mzdovými hladinami, ako sú reštauračné služby, ubytovanie a stavebníctvo. Druhým významným znakom slovenského pracovného trhu boli a sú regionálne rozdiely "V niektorých regiónoch je citeľný nedostatok mnohých profesií a jediná šanca na nábor je prechod z jednej firmy do druhej, prípadne výchova nových talentov, čo býva v oboch prípadoch náročnejší a dlhší proces. Obdobné profesie v iných častiach Slovenska sú pritom pomerne dostupné aj pre bežných zamestnávateľov," hovorí Jindřich Hodek z personálnej agentúry Index Nosluš. Bratislava a západ Slovenska sú totiž pre investorov atraktívnymi lokalitami, pre viaceré regióny na strednom a východnom Slovensku je zase typická vyššia miera nezamestnanosti.Tretím kľúčovým prvkom pre pracovný trh v roku 2024 sú nové technológie a rozvoj umelej inteligencie. "V súvislosti s tým viacero pracovných pozícii postupne zaniká, no vzniká aj množstvo nových pozícií, na ktoré v tejto chvíli nie sme odborne pripravení. Rastie najmä dopyt po technicky vzdelaných zamestnancoch v automobilovom, elektrotechnickom a strojárenskom priemysle," konštatuje Katarína Dovinová.Ako dodáva Zuzana Rumiz, nové technológie si vyžadujú aj úplne nové špecializované zručnosti, a tým i masívnu rekvalifikáciu pracovníkov. Medzi najviac žiadané patria podľa nej technické, IT, výrobné a obchodné, respektíve marketingové zručnosti, menia sa tiež požiadavky na pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov.Slovenský pracovný trh ovplyvnila v tomto roku aj ekonomická neistota spôsobená rastúcimi nákladmi na energie a infláciou, pričom niektoré podniky pristúpili k prepúšťaniu. S tým súvisela aj zvýšená potreba zahraničných pracovníkov, najmä do výrobného sektora.Podľa Asociácie hoci Slovensko čelí výzvam v oblasti vzdelávania a digitalizácie, dokázalo prilákať zahraničných investorov, čím posilnilo svoju pozíciu v automobilovom a výrobnom sektore. K dobrým správam patrí aj to, že Slovensko si udržalo pozíciu európskeho lídra v automobilovej výrobe."Napriek istým problémom viacero spoločností dokonca zvýšilo investície v našej krajine a prenieslo na Slovensko aj časť projektov a vývojových centier, čo je pozitívny signál," pripomína obchodná manažérka personálnej agentúry Lugera & Makler. Zástupcovia APAS tiež poukázali na implementáciu pozitívnych zmien v oblasti vzdelávania a povzbudili k ďalším investíciám do výskumu a inovácií.