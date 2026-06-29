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29. júna 2026

Slovenský záchranársky tím odletel do Venezuely zasiahnutej zemetrasením, pomôže s vyhľadávaním obetí – FOTO


Tagy: Hasiči HaZZ Národné zhromaždenie Záchranári Zahraničie Zemetrasenie

Tím „Musar“ tvorí 15 príslušníkov HaZZ a päť psovodov Horskej záchrannej služby so štyrmi služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavalených pod troskami. Po ...



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hazz 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Tím „Musar“ tvorí 15 príslušníkov HaZZ a päť psovodov Horskej záchrannej služby so štyrmi služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavalených pod troskami.


Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), tím „Musar“ tvorí 15 príslušníkov HaZZ a päť psovodov Horskej záchrannej služby so štyrmi služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavalených pod troskami. Do Venezuely tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna.

Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1 450. Záchranári s pomocou pátracích psov v nedeľu pokračovali v hľadaní preživších pod troskami budov, hoci už uplynulo kritických 72 hodín od katastrofy, počas ktorých býva šanca na záchranu najvyššia. Napriek tomu sa záchranárom podaril ďalší úspech. V meste Caraballeda, približne 40 kilometrov severne od Caracasu, vyslobodili francúzske a americké tímy spod trosiek živého muža a jeho dospievajúceho syna.

Predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez oznámil, že zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5 si dosiaľ vyžiadali 1 450 mŕtvych a najmenej 3 150 zranených. Úrady zároveň upozornili, že bilancia bude pravdepodobne ďalej rásť. Zo 774 poškodených budov sa 189 úplne zrútilo. Najhoršie zasiahnuté oblasti sa nachádzajú na pobreží pri meste La Guaira, kde mnohí obyvatelia stále čakajú na správy o svojich blízkych.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/silne-zemetrasenia-vo-venezuele-napachali-skody-a-vyziadali-si-obete-aj-zranenych-fotografie/">Silné zemetrasenia vo Venezuele napáchali škody a vyžiadali si obete aj zranených (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Slovenský záchranársky tím odletel do Venezuely zasiahnutej zemetrasením, pomôže s vyhľadávaním obetí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči HaZZ Národné zhromaždenie Záchranári Zahraničie Zemetrasenie
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