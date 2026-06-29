|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Peter a Pavol, Petra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Bez vysokej školy, no s dobrým uplatnením: Technické odbory ponúkajú stabilnú budúcnosť
Vysoká škola bola dlhé roky vnímaná ako najistejšia cesta k dobrej práci.
Zdieľať
Pracovný trh však čoraz jasnejšie ukazuje, že kvalitné uplatnenie si dnes možno vybudovať aj inak — cez odbornú školu, prax, technické zručnosti a ochotu ďalej sa vzdelávať.
Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov najmä v technických profesiách. Zamestnávatelia hľadajú elektrikárov, elektromechanikov, montérov, technikov údržby, odborníkov na automatizáciu, energetiku či priemyselné technológie. Kým pri niektorých administratívnych alebo všeobecných pozíciách je konkurencia medzi uchádzačmi vysoká, pri technických profesiách je situácia často opačná — práce je dosť, no chýbajú ľudia s potrebnou kvalifikáciou.
Potvrdzujú to aj dáta z pracovného trhu. Podľa údajov Profesia.sk bolo v roku 2025 na portáli zverejnených 249-tisíc pracovných pozícií a z dopočtu vyplýva, že výroba spolu s elektrotechnikou a energetikou tvorili približne pätinu pracovných ponúk. Technické odbory tak majú na trhu práce stále výrazné miesto a odborná prax môže byť pre uchádzačov silnou výhodou.
„Technické profesie dnes rozhodne nie sú druhá voľba. Práve naopak, čoraz častejšie vidíme, že človek s kvalitnou praxou, chuťou učiť sa a zodpovedným prístupom má na trhu práce veľmi silnú pozíciu,“ hovorí Martina Fandelová, HR riaditeľka PPA CONTROLL.
Dopyt po technických a digitálnych zručnostiach potvrdzuje aj európsky portál EURES, podľa ktorého slovenský pracovný trh reaguje na digitalizáciu a technologický pokrok rastúcou potrebou kvalifikovaných pracovníkov v týchto oblastiach. Na nedostatok odborníkov dlhodobo upozorňujú aj zamestnávateľské združenia, ktoré predpokladajú, že tlak na kvalifikovanú pracovnú silu bude pokračovať aj v najbližších rokoch.
Zaujímavé je aj mzdové ohodnotenie. Podľa portálu Platy.sk sa hrubý mesačný plat elektrikára na Slovensku najčastejšie pohybuje približne od 1 197 do 2 535 eur. Pri elektromechanikoch je uvádzané rozpätie približne od 1 248 do 2 413 eur. Výsledná mzda závisí od regiónu, skúseností, oprávnení, typu prevádzky, práce na zmeny či účasti na zahraničných projektoch.
Technická kariéra dnes neznamená len manuálnu prácu v montérkach. Moderný priemysel potrebuje ľudí, ktorí rozumejú technológiám, vedia čítať technickú dokumentáciu, pracovať s digitálnymi nástrojmi, riešiť problémy a komunikovať v tíme. Automatizácia, energetika, elektroinštalácie či priemyselné riadenie patria medzi oblasti, ktoré sa rýchlo vyvíjajú a zvyšujú hodnotu praktických aj technických zručností.
Výzvou však zostáva spoločenské vnímanie remesiel a odborných škôl. Mnohí rodičia ich stále považujú za menej prestížnu voľbu, hoci firmy v technických profesiách ponúkajú stabilnú prácu, zaškolenie, benefity aj možnosť kariérneho rastu. Vzniká tak paradox: mladí ľudia často smerujú do odborov s vysokou konkurenciou, zatiaľ čo technické profesie zostávajú dlhodobo nedostatkové.
„Výhodou technických profesií je aj ich odolnosť voči zmenám. Elektrikára, technika údržby alebo odborníka na energetické riešenia nemožno jednoducho nahradiť aplikáciou či umelou inteligenciou. Technológie síce menia spôsob práce, no zároveň zvyšujú hodnotu ľudí, ktorí im rozumejú. Do popredia sa dostávajú najmä kombinované zručnosti — technické myslenie, digitálna gramotnosť, presnosť, bezpečnosť a schopnosť riešiť nečakané situácie,“ vysvetľuje HR riaditeľka Martina Fandelová z PPA Controll.
Technické profesie teda z trhu nemiznú preto, že by neboli potrebné. Skôr sa vytrácajú z predstáv mladých ľudí o atraktívnej kariére. Pracovný trh však ukazuje, že kvalitná prax, odborné zručnosti a chuť učiť sa môžu byť rovnako silnou výhodou ako formálne vzdelanie.
Prečítajte si tiež
Azerbajdžan kritizuje Izrael za uznanie arménskej genocídy, varuje pred dôsledkami
Slovenský záchranársky tím odletel do Venezuely zasiahnutej zemetrasením, pomôže s vyhľadávaním obetí – FOTO