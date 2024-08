Slovenský zápasník Salkazanov prehral v osemfinále s Uzbekom, šanca na olympijský bronz stále žije (foto)

9.8.2024 (SITA.sk) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov neuspel už v úvodnom vystúpení na OH 2024 v Paríži . V osemfinále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kilogramov podľahol Razambekovi Žamalovovi z Uzbekistanu 3:11 na body.Stále však existuje šanca na bronz. Tá vedie cez repasáž. Slovenský reprezentant sa do nej dostane v prípade postupu jeho premožiteľa do finále.Pre ruského rodáka, ktorý od roku 2018 reprezentuje Slovensko to je premiéra pod piatimi kruhmi. Salkazanov na parížskej žinenke vstúpil do turnaja v pozícii nasadenej sedmičky. V "pavúku" sa predstavilo 18 borcov, štyria začali v kvalifikačnom kole.Dvadsaťosemročný Salkazanov, ktorý v kategórii do 74 kg ako prvý zápasník v histórii dokázal získať štyri tituly majstra Európy za sebou, teda odštartoval boje o medaily v osemfinálovej časti.