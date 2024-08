Na olympiáde získal bronz, ale od vyčerpania ho museli odviezť na invalidnom vozíku. Americký šprintér priznal koronavírus

Štart nevzdal ani po pozitívnom teste

Premožiteľa našiel po vyše troch rokoch

9.8.2024 (SITA.sk) - Americký šprintér Noah Lyles štartoval vo štvrtkovom olympijskom finále behu na 200 metrov v Paríži napriek tomu, že dva dni pred pretekmi mal pozitívny test na koronavírus . Aj tak si šampión zo "stovky" dobehol v čase 19,70 sekundy, rovnako ako pred troma rokmi na OH v japonskom Tokiu, pre bronzovú medailu.Zlato získal Letsile Tebogo z Botswany pred Kennethom Bednarekom z USA. Dvadsaťsedemročný rodák z Floridy potreboval v cieli opateru zdravotníkov, ktorí ho totálne vyčerpaného odviezli z atletického oválu na invalidnom vozíku.„V utorok skoro ráno som sa prebudil a cítil som sa biedne. Vedel som, že to je niečo viac ako svalová horúčka zo stovky. Zobudili sme lekára a vykonali sme test, ktorý bohužiaľ ukázal, že pozitívne reagujem na covid. To si v dnešných pretekoch vybralo svoju daň,“ povedal Lyles. Po pozitívnom teste bol v karanténe, štart ale nevzdal.„Stále som chcel bežať a bolo mi povedané, že môžem,“ dodal. Americká atletická federácia (AAC) vo vyhlásení uviedla, že národný olympijský výbor sa riadi všetkými predpismi olympijských hier i centra pre kontrolu chorôb.„Po dôkladnom lekárskom vyšetrení sa Noah rozhodol dnes večer pretekať. Jeho rozhodnutie rešpektujeme a budeme jeho stav monitorovať,“ konštatovala AAC.Trojnásobný svetový šampión v behu na 200 m našiel premožiteľa v tejto disciplíne po vyše troch rokoch. Chuť si pravdepodobne nenapraví vo finále štafety na 4x100 metrov.„Myslím si, že je koniec mojej cesty na aktuálnej olympiáde. Nie je to olympiáda, o ktorej som sníval, ale zanechala mi v srdci veľa radosti," uzavrel Lyles, ktorý sa pred príchodom do Paríža vyjadril, že sníva o zisku troch zlatých medailí.