Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov strieborný na renkingovom turnaji v Tirane

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov si po triumfe v Záhrebe úspešne počínal aj na druhom renkingovom turnaji roka v Tirane. V albánskej metropole skončil druhý vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg, keď nestačil iba na domáceho reprezentanta Čermena Valieva. Vo finále mu podľahol 0:2 na body a odniesol si tak striebro. Štvornásobný majster Európy predtým na podujatí "Muhamet Malo" zdolal štyroch protivníkov, trom z nich nedovolil ani bod.



Do bojov o medaily sa dostal aj ďalší slovenský voľnoštýliar Batyrbek Cakulov. V kategórii do 97 kg skončil na piatej priečke po tom, ako v súboji o bronz prehral s Magomedgadžim Nurovom zo Severného Macedónska (0:4). O body do svetového rebríčka bojoval aj Boris Makojev (92 kg), prehral už v úvodnom kole a nepostúpil ani do repasáže.