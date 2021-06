Slovenský zväz biatlonu schválil okrem iného aj rozpočet na tento rok, viac prostriedkov pôjde na mládež

Sobotňajšie zasadnutie valného zhromaždenia Slovenského zväzu biatlonu (SZB) v Osrblí schválilo niekoľko kľúčových dokumentov vrátane rozpočtu na tento rok.

Zodpovedné hospodárenie

"Vďaka zodpovednému hospodáreniu, posilneniu manažérskych procesov a pravidelným kontrolám čerpania rozpočtu hospodáril zväz minulý rok so ziskom," informuje SZB prostredníctvom tlačovej správy.

Plusový rozpočet

26.6.2021 (Webnoviny.sk) -"Podarilo sa nám zorganizovať dve kolá IBU CUP-u so ziskom, výrazne sme znížili náklady na administratívu a zväzová obchodná spoločnosť prináša pre zväz oveľa viac financií, ako v minulosti,“ objasnil viceprezident SZB pre ekonomiku Maroš Badáň.Podľa vedenia SZB by mal byť rozpočet zväzu opäť plusový napriek splácaniu starých dlhov z minulosti."Som veľmi rád, že napriek ťažkej pandemickej dobe sa nám podarilo nájsť nových partnerov pre zväz. Pozitívne vnímam aj to, že sa nám postupne darí spájať ľudí v biatlone, nie rozdeľovať,” povedal prezident SZB Peter Vozár.Zdôraznil tiež, že prioritou zväzu je podpora mládeže a reprezentácie. Obe tieto zložky by mali v olympijskej sezóne dostať výrazne viac prostriedkov na prípravu aj na materiálne zabezpečenie.