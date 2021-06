Tour de France 2021 (1. etapa): Alaphilippe vyhral a získal žltý dres, Sagan sa zaplietol do pádu (video+foto)

aktualizované 27. júna 10:35



Dramatické momenty

Spadol aj Froome

Pád zapríčinila fanúšička

Sagan neutrpel zranenie

Keldermana bolí lakeť



27.6.2021 (Webnoviny.sk) -Víťazom prvej etapy 108. ročníka Tour de France sa stal francúzsky cyklista Julian Alaphilippe , ktorý trať dlhú 198,7 km z Brestu do Landerneau zvládol za 4:39:05 h. Cyklista Deceuninck-QuickStep si zároveň ako prvý obliekol žltý dres.Na druhom mieste skončil Austrálčan Michael Matthews a na treťom Slovinec Ide Schelling, ktorý získal biely dres. Slovenský cyklista Peter Sagan prišiel do cieľa na 73. mieste.Prvá etapa však priniesla dramatické momenty nielen v záverečnom trojkilometrovom stúpaní do cieľa, ale už oveľa skôr. A najslávnejšie preteky počítajú prvé straty.Dva hromadné pády priniesli odstúpenie trojice Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), Cyril Lemoina (B&B Hotels-KTM! a Jasha Sütterlin (Team DSM). Najhoršie sa vodilo Francúzovi Lemoinovi, ktorý má zlomené rebrá, prepichnuté pľúca a reznú ranu na hlave.Španiel Marc Soler (Movistar) síce etapu s vypätím síl dokončil na poslednom 181. mieste, ale po nej nemôže pokračovať v pretekoch, lebo má zlomené lakťové kosti na oboch rukách. Ďalších 21 cyklistov sa zranilo a skončili s menšími či väčšími šrámami v opatere lekárov.Medzi tými, čo spadli, bol aj štvornásobný šampión Brit Chris Froome (Israel Start-Up Nation), ktorý utrpel poranenie bedrového a hrudného koša. Švajčiar Marc Hirschi (UAE Team Emirates) mal vyskočené rameno. Tím Alpecin-Fenix potvrdil, že Talianovi Kristianovi Sbaraglimu museli zašívať dolnú peru a mal pomliaždený hrudník.Belgický šprintér tohto tímu Tom Merlier spadol na obe kolená, mal pomliaždený stehenný sval, narazený členok a odreniny na chrbte aj lakťoch. Obaja by však mali byť pripravení do nedeľňajšej druhej etapy.Prvý hromadný pád približne 50 km pred cieľom zapríčinila nedisciplinovaná fanúšička, ktorá svojím "bannerom" z kartónu zasiahla do jazdnej dráhy Nemcovi Tonymu Martinovi z tímu Jumbo-Visma. Niekdajší najlepší svetový časovkár vo veľkej rýchlosti spadol a za sebou stiahol k zemi ďalších približne päťdesiat cyklistov."Šiel som vpredu po pravej strane a zrazu som narazil do niečoho, čo držal v ruke niekto z fanúšikov. Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo a v okamihu bol na zemi takmer celý náš tím. Mnoho fanúšikov sa správa úctivo a s rešpektom k pretekárov, ale toto, bohužiaľ, nebol ten prípad. Našťastie náš líder Primož Roglič tým prešiel celkom dobre. Dúfam, že moja fyzická ujma aj u kolegov z tímu sa bude dať zvládnuť," vyhlásil Tony Martin, ktorý plní rolu domestika na pretekoch Grand Tour. na webe CyclingNews.Do pádu sa zaplietol aj Slovák Peter Sagan. Podľa vlastných slov zranenia neutrpel, v závere sa však nezapojil do boja o víťazstvo v etape. V cieli nabral manko 3:17 min za najlepšími."Bola to ťažká etapa so stresom a pádmi. Ja som sa zaplietol do prvého veľkého pádu. Nemám vážnejšie zranenia, ale musel som vydať zo seba veľa energie, aby som sa dostal do prvej skupiny. Nakoniec som prišiel s časovou stratou," skonštatoval Peter Sagan na webe tímu Bora-Hansgrohe.Jeho tímový kolega Wilco Kelderman napriek rovnakému problému ako Sagan napokon v závere výrazne zabral a skončil piaty s odstupom ôsmich sekúnd za víťazným Julianom Alaphilippom. Práve Sagan a Kelderman sú lídrami nemeckého tímu na Tour de France. Slovák má zaútočiť na etapové víťazstvo a zelený dres, Holanďan skončiť do piateho miesta v celkovom poradí. A presne piata priečka mu aj patrí po úvodnej etape v Bretónsku."Bol som v tom veľkom páde, ale v závere som sa pokúsil o čo najlepší šprint. Moje nohy sú na tom dobre, ale bolí ma lakeť. Som trochu sklamaný, no dám sa dokopy a budem bojovať v ďalších etapách," uviedol Kelderman."Sme radi, že Wilco bol v závere vpredu, ale všetci naši jazdci museli meniť bicykle a investovať veľa energie, aby sa vrátili do hlavnej skupiny. Nebol to pre náš najšťastnejší deň. Sme však vďační za výkon, ktorý podal Ide Schelling a do druhej etapy si oblečie bodkovaný dres lídra vrchárskej súťaže," skonštatoval športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke.