|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
Slovenský zväz biatlonu: Slováci chcú ísť vyššie, Bátovská Fialková by rada snívala o medaile
V ženskej nominácii je kvarteto Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová, v mužskej štvorica Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov a Tomáš Sklenárik.
Zdieľať
Už tento víkend odštartuje prvými pretekmi Svetového pohára vo švédskom Östersunde biatlonová sezóna 2025/26 aj so slovenskou účasťou. V ženskej nominácii je kvarteto Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová, v mužskej štvorica Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov a Tomáš Sklenárik.
Slovenský zväz biatlonu (SZB) si od nastávajúceho olympijského ročníka sľubuje lepšie výsledky. V Pohári národov očakáva od ženskej reprezentácie umiestnenie v tucte najlepších tímov a od mužskej v prvej dvadsiatke. „Verím, že nastávajúca sezóna bude pozitívna. Prípravu smerujeme na zimné olympijské hry, ale nechceme podceniť ani Svetové poháre počas zimy. Prajeme si aspoň jednu medailu z majstrovstiev sveta juniorov a kadetov, stalo by sa tak šiesty rok po sebe. U žien sa spoliehame najmä na líderku Paulínu Batovskú Fialkovú a ženskú štafetu. Máme silný tím v podobe štyroch nominovaných dievčat, ktoré sa predstavia už v Östersunde. Dokázali aj v minulej sezóne spraviť nejeden dobrý výsledok. Kľúčová bude samozrejme streľba. Ženská štafeta bude podľa mňa silným pilierom nielen slovenského biatlonu, ale aj celého slovenského športu,“ uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici prezident SZB Peter Vozár.
Najväčšie očakávanie vkladajú priaznivci biatlonu na Slovensku do Paulíny Bátovskej Fialkovej. Vrátila sa zo záverečného sústredenia vo Švajčiarku, kde absolvovala aj kontrolný šprint v Lenzerheide v menšej švajčiarskej konkurencii, pričom zvíťazila, keď o 25 sekúnd zdolala Aitu Gasparinovú. V pondelok absolvovala vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica testy, ku ktorým slovenská pretekárka poznamenala: „Myslím si, že som dobre pripravená. Testy dopadli fajn. Zabehla som na tomto testovaní svoj časový rekord, no horšie než vlani som na tom v kyslíkových parametroch, čo pripisujeme dvom chorobám za posledný mesiac.“
Paulína Bátovská Fialková sa počas prípravy sústredila nielen na silnú bežeckú stránku, ale aj slabšiu streleckú. K tomu na tlačovej konferencii v sídle SZB v B. Bystrici povedala: „Objem vystrelených nábojov bol vyšší a úspešnosť streľby som dostala v tréningu nad 90 percent. Pevne verím, že sa mi podarí zastabilizovať najmä ležku a k nej sa pridá aj stojka. V pretekoch je to vždy iné, je to aj koncentrácii. Pridala som po konzultácii s Dankou Bartekovou špeciálne cvičenia na oči. Budem vsádzať pri streľbe na istotu a verím, že to bude aspoň o tú jednu ranu lepšie než vlani. Dúfam, že vydrží zdravie a budem mať aj bežeckú formu.“
Aktuálna slovenská biatlonová jednotka v ženskej reprezentácia nerada hovorí o cieľoch pred nastávajúcou olympijskou sezónou, avšak niečo predsa len poodhalila: „Verím, že táto sezóna bude najúspešnejšia z posledných štyroch. Veľmi rada by som povedala, že mojím cieľom je získať medailu. Vstupuje však do toho veľa vecí. Keď sa sezóna rozbehne, tak uvidím, čoho som schopná a ako dobre som pripravená. Až potom môžem reálnejšie snívať o medailovom cieli.“
Medzi mužmi sú najväčšie očakávania od Jakuba Borguľu, ktorý v nominačných pretekoch v rakúskom Obertilliachu predviedol najlepší bežecký čas spomedzi slovenských reprezentantov. Doladiť musí ešte streľbu. „Natrénoval som viac ako minulý rok. Mám dobrý pocit z prípravy. Bežecky sa cítim silný, no v streľbe mám rezervy. Necítim sa v pozícii mužského lídra v slovenskom tíme, lebo dobre sú na tom v ukazovateľoch aj ostatní chalani. Budú to medzi nami vyrovnané preteky, ale všetci chceme končiť na vyšších umiestneniach než vlani. Som trošku pod stresom, pretože sa chcem dostať na zimnú olympiádu, ale verím si. Mám potrebnú silu a teším sa už na súboje na trati,“ vyjadril sa iba 21-ročný Borguľa.
Prečítajte si tiež
F1: McLareny neprešli kontrolou, Norrisa a Piastriho diskvalifikovali