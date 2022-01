Slovenských futsalistov čaká duel o všetko. Ak zdolajú Chorvátov, majú šancu postúpiť do štvrťfinále ME

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskú reprezentáciu futsalistov pri ich premiére na majstrovstvách Európy čaká v sobotu mimoriadne dôležitý posledný duel v základnej C-skupine. Zverenci trénera Mariána Berkyho v ňom vyzvú Chorvátov a ak zvíťazia, v kombinácii s očakávanou prehrou Poliakov s Rusmi sa prebojujú do štvrťfinále šampionátu.Ak však prehrajú alebo dosiahnu remízu, účinkovanie na turnaji sa pre nich skončí. "Sme na tento zápas veľmi motivovaní," vyhlásil kouč Berky pred duelom v Groningene.Slováci prvé dve stretnutia na ME absolvovali v Amsterdame - Rusom podľahli 1:7 a s Poliakmi remizovali 2:2. "Verím, že s Chorvátmi dokážeme uhrať aj historický postup. Súpera si ešte poriadne rozoberieme a verím, že budeme na nich pripravení a zvládneme to," myslí si Martin Směřička, hráč extraligového Mimelu Lučenec.O sobotňajšom súperovi kouč Berky vyhlásil: "Musíme sa pripraviť na to, že sú taktickejší ako Poliaci. Hrajú to trochu pomalšie, nie sú takí bojovníci. Budeme musieť byť koncentrovaní. Potrebujeme ešte viac zvýšiť aktivitu a byť viac behaví."Sobotňajší súboj Slovensko - Chorvátsko je v Groningene naplánovaný na 14.30 h a povedie ho estónsko-moldavská rozhodcovská dvojica Grigorij Ošomkov, Viktor Bugenko. Obaja spomenutí arbitri dbali na dodržiavanie pravidiel aj v úvodných dvoch súbojoch Slovákov.