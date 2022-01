Koronavírus ju nezastavil, ale autonehoda áno. Brazílska bežkyňa na lyžiach prišla o olympiádu v Pekingu

Utrpela niekoľko zlomenín

Na olympiáde ešte nebola

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Brazílska reprezentantka v behu na lyžiach Bruna Mourová prišla o účasť na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, no nie je za tým koronavírus.Dvadsaťsedemročná športovkyňa totiž utrpela viaceré zlomeniny ako následok autonehody v Taliansku.Ako uviedol Brazílsky olympijský výbor, Mourovú museli hospitalizovať so zlomeninami v oblasti chodidiel, ramien aj panvy.Podľa Brazílčanov mala športovkyňa šťastie v nešťastí, keďže vodič jej vozidla nehodu neprežil.Bruna Mourová sa na ZOH 2022 pripravovala v Európe. Nedávno mala pozitívny test na koronavírus a pred odletom do Číny musela podstúpiť ešte negatívne testovanie. Teraz ho už potrebovať nebude.Mourová na ZOH ešte neštartovala, predstavila sa však na MS v rokoch 2017 a 2022 a dva štarty má na svojom konte aj vo Svetovom pohári.Jej náhradníčka 17-ročná Eduarda Riberová na MS, ZOH ani SP ešte nesúťažila, do Pekingu by mala odletieť už v piatok.