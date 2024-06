Slovenským futbalistom vyšla generálka na ME 2024, v Trnave zdolali výber Walesu hladko 4:0 (foto)

Mali miernu prevahu

Prípravný medzištátny duel výberov mužov - Trnava:

Slovensko - Wales 4:0 (1:0)

Góly: 45. Kucka, 56. Boženík, 60. Ampadu (vlastný), 90.+ Bénes, ŽK: 84. Bero - 80. Moore, 86. J, James, rozhodoval: Stefanski (Poľ.), 6348 divákov

Zostavy:

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro (77. De Marco), Škriniar, Hancko (71. Obert) - Kucka, Lobotka, Duda (71. Bénes) - Schranz (71. Suslov), Boženík (77. Tupta), Haraslín

Wales: Ward - Stevens, Cabango, Dasilva - D. James (71. Cullen), Sheehan, Ampadu, J. James, Broadhead (60. Koumas) - Johnson (62. Burns), Moore





10.6.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti zvládli nedeľňajšiu generálku na blížiace sa majstrovstvá Európy v Nemecku. Zverenci trénera Francesca Calzonu v Trnave zdolali výber Walesu 4:0 a dobre sa tým naladili pred odletom na kontinentálny šampionát.Hlavný kouč výberu SR už mal k dispozícii len hráčov, ktorých nominoval na turnaj. Slováci na Štadióne Antona Malatinského skórovali raz pred prestávkou a tri presné zásahy pridali po zmene strán.V šiestom vzájomnom súboji sa zrodil druhý triumf Slovákov, v minulosti slovenskí futbalisti zdolali Walesanov ešte v októbri 2006 v boji o ME 2008.Reprezentanti SR mali v úvode trnavského stretnutia miernu prevahu a korunovali ju v 25. minúte, keď Dávid Hancko dostal loptu so siete súpera, gól však neplatil pre postavenie mimo hry.Po tomto okamihu ožili aj hostia, no brankár Martin Dúbravka zneškodnil napríklad hlavičku Kieffera Moora. Ešte pred prestávkou sa slovenskí fanúšikovia na tribúnach dočkali, spoza šestnástky presne pálil Juraj Kucka Po zmene strán sa do listiny strelcov zapísal aj Róbert Boženík , ktorý v 56. minúte poslal za chrbát súperovho gólmana Dannyho Warda center Hancka. O štyri minúty neskôr pálil akrobaticky Hancko a Boženíkom tiesnený Ethan Ampadu usmernil loptu do vlastnej bránky a tím SR viedol 3:0.Séria striedaní na oboch stranách rozkúskovali hru, v úplnom závere spečatil hladký trím slovenského výberu striedajúci László Bénes.„Keď som nastupoval, tak mi tréner vravel, aby som hral ofenzívne a svoju hru. Som rád, že som pomohol gólom. Odohrali sme výborný zápas. Chceli sme ho hrať ako na Euro. Podali sme tímový výkon a presne tak musíme hrať aj na Eure. Na úvod nás tam čaká ťažký súper, ale keď podáme takýto tímový výkon, tak podľa mňa máme šancu," povedal László Bénes v prenose televízie Sport 1.Róbert Boženík doplnil: „Som rád, že mi tréner verí. Máme spolu výborný vzťah. Ja sa snažím túto dôveru splácať na ihrisku, Gólov by som chcel dávať viac, ale na prvom mieste je u mňa tím."Slováci už v utorok odcestujú do nemeckého Mainzu, v ktorom budú mať "základňu" počas ME 2024. Už v pondelok 17. júna na nich v E-skupine čaká vo Frankfurte nad Mohanom duel proti Belgičanom, o štyri dni neskôr v Düsseldorfe vyzvú Ukrajincov a 26. júna opäť v Frankfurte nad Mohanom aj Rumunov.