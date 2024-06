Roland Garros 2024: Alcaraz je prvýkrát víťazom mužskej dvojhry v Paríži

Španielsky tenista Carlos Alcaraz prvýkrát v kariére triumfoval v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Vo finále zvíťazil na parížskej antuke v pozícii turnajovej trojky nad štvrtým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom po päťsetovom boji 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Španiel získal tretí titul z podujatí veľkej štvorky. Vlani nenašiel premožiteľa vo Wimbledone, v roku 2022 na US Open.





Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,4 milióna eur a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na druhé miesto za Taliana Jannika Sinnera, ktorý premiérovo zasadne na mužský trón. Alcaraz napodobnil svojho trénera Juana Carlosa Ferrera. "Mosquito" zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov v roku 2003. Zverev neuspel ani vo svojom druhom grandslamovom finále. V roku 2020 prehral v súboji o trofej na US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, keď nevyužil vedenie 2:0 na sety.Alcaraz po víťaznom forhende hneď v úvodnom geme prelomil podanie Zvereva. Nemec vzápätí kontroval rebrejkom a následne otočil na 2:1, ďalšie tri hry sa však stali korisťou Alcaraza. Španiel z forhendu tlačil Zvereva do defenzívy, vo výmenách robil menej nevynútených chýb. V deviatom geme po tretí raz v zápase zobral Nemcovi podanie a prvý set získal vo svoj prospech.Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu sa však rýchlo otriasol a v druhom dejstve bol na dvorci Philippa Chatriera lepší. Od stavu 2:2 získal Zverev päť gemov za sebou. Ťažil z kvalitného forhendu, v dôležitých momentoch si dokázal pomôcť servisom. Alcaraz v tejto fáze zápasu príliš kazil, nevychádzali mu ani stopbaly, ktoré boli v predchádzajúcich dueloch na turnaji jeho veľká zbraň.V treťom sete viedol Alcaraz 5:2. Zverev však ukázal veľkú bojovnosť, v ďalších minútach otočil na 7:5 a získal psychologickú výhodu. Alcaraz sa však bleskovo zmobilizoval, vo štvrtom dejstve odskočil Zverevovi na 4:0 a vynútil si rozhodujúci set. V ňom za stavu 1:1 Zvereva brejkol, keď Nemec spravil štyri nevynútené chyby. Vo štvrtom geme odvrátil Alcaraz štyri brejkbaly a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenil hneď prvý mečbal a vyrovnal vzájomnú bilanciu so Zverevom na 5:5. Nemcovi odplatil štvrťfinálovu prehru z Roland Garros z roku 2022.Alcaraz je v grandslamových finále zatiaľ stopercentný. "Dnes sa mi splnil veľký sen triumfovať na Roland Garros. Ďakujem celému môjmu tímu, ktorý odvádza neuveriteľnú prácu. Pred začiatkom turnaja som nebol úplne v optimálnej pohode, no pomohli mi moji najbližší ľudia. Sme ako jedna rodina, táto trofej patrí aj vám. Veľká vďaka patrí aj parížskym divákom, cítim sa tu ako doma. Saschovi blahoželám k skvelému turnaju a prvej polovici sezóny. V uplynulých rokoch si bol často zranený a musel si vynaložiť veľa úsilia, aby si sa dokázal vrátiť. Dúfam, že raz získaš grandslamový titul," uviedol Alcaraz vo svojom príhovore.Zverev uznal kvality nového šampióna. "Blahoželám Carlosovi k zisku titulu. Máš iba 21 rokov a vo svojej zbierke už tri grandslamové tituly. Si úžasný, neskutočný hráč. Ďakujem môjmu tímu za podporu. Uplynulé dva týždne boli pre mňa veľmi úspešné. Nestačilo to na zisk grandslamovej trofeje, ale verím, že raz sa jej dočkám. Ďakujem aj organizátorom na čele s riaditeľkou turnaja Amelie Mauresmovou. Vďaka aj parížskemu publiku, ktoré vytvorilo skvelú atmosféru. Kurt Philippa Chatriera patrí k mojim najobľúbenejším."

muži - dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Alexander Zverev (Nem.-4) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2