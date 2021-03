Slovenským štátnym inštitúciám hrozia hackerské útoky, veľkým rizikom sú železnice

Jednotný systém riadenia vlakov

Útoky majú rovnaký cieľ

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenským štátnym inštitúciám hrozia hackerské útoky. Upozorňujú na to odborníci na kyberbezpečnosť zo slovenskej spoločnosti Aliter Technologies . V uplynulých dňoch masívnym hackerským útokom čelili české štátne inštitúcie. Kyberútočníci naposledy napadli počítačové systémy Správy železníc ČR. V tejto chvíli však nie je jasné, či sa útočníkom podarilo dostať k určitým citlivým údajom.„Potenciálne dôsledky takýchto kybernetických útokov na železnice môžu byť vážne, a to od prerušenia prevádzky vlakov, poruchy napájania, poškodenia dobrého mena či straty osobných údajov zákazníkov,” informoval expert na kyberbezpečnosť Vladimír Palečka, ktorý upozornil, že takéto riziko hrozí do budúcna aj Slovensku.„V rámci digitalizácie vlakovej dopravy v Európskej únii sa napríklad implementuje jednotný systém riadenia vlakov v celej únii. Počítače tu navzájom komunikujú, preto aj v tomto smere vzniká riziko, hoci aj v prípade napadnutia systému iba v jednom členskom štáte,“ dodal.Takýchto hackerských útokov na železničnú infraštruktúru bolo v minulosti už viacero. V roku 2008 sa 14-ročnému mladíkovi podarilo hacknúť systémy v poľskom meste Lodž a spôsobiť vykoľajenie električiek so zraneniami cestujúcich.V roku 2016 sa všeobecne uvádzalo, že železničná infraštruktúra Spojeného kráľovstva čelila v predchádzajúcom roku najmenej štyrom veľkým kyberútokom. V roku 2017 sa široko medializovaný útok skupiny Wannacry dotkol mnohých organizácií na celom svete. Nemecká Deutsche Bahn utrpela zlyhania systému a na stanici sa objavovali správy o ransomvéri na informačných obrazovkách.„Vysoko sofistikované útoky si pravdepodobne budú vyžadovať podporu štátu. Hackerské skupiny majú rovnaký cieľ, a to ukradnúť informácie, aby získali finančný alebo strategický prínos. Motivácia skupín zamerať sa na železničné komunikačné siete sa môže pohybovať od čírej demonštrácie sily až k politicky motivovanému činu,” konštatoval Palečka.