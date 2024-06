Slovenským úsekom Dunaja postupuje povodňová vlna, v hornej časti je hladina ustálená

Vyše sedem metrov

Pozvoľný pokles

6.6.2024 (SITA.sk) - Povodňová vlna postupuje slovenským úsekom Dunaja . Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) „Za posledných 12 hodín sa v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja na mnohých miestach vyskytli slabé zrážky, zväčša do 5 milimetrov, ojedinele do 8 milimetrov,“ uvádza SHMÚ s tým, že v hornej časti slovenského úseku Dunaja je hladina ustálená pri vysokom vodnom stave, po dlhej kulminácii.V Devíne je o 9:00 aktuálny vodný stav 697 centimetrov pri prekročenom prvom stupni povodňovej aktivity (SPA), v Bratislave pri druhom SPA je to 750 centimetrov.„Na strednom a dolnom úseku Dunaja je mierny vzostup až vzostup vodnej hladiny, v Medveďove pri vodnom stave 715 centimetrov, v Komárne 609 centimetrov a Štúrove 517 centimetrov,“ konštatuje SHMÚ s tým, že vo všetkých troch staniciach je prekročený prvý SPA.„Na dolnom úseku Moravy v Devínskej Novej Vsi je hladina 575 centimetrov pri prekročenom druhom SPA z dôvodu spätného vzdutia hladiny Moravy,“ dodáva SHMÚ. Hladina v Devíne kulminovala na úrovni 714 centimetrov v stredu o 20:30 a v Bratislave na úrovni 765 centimetrov o 22:30.Podľa vývoja situácie očakávajú v hornej časti slovenského úseku Dunaja pozvoľný mierny pokles, v dolnej časti ešte mierny vzostup až vzostup z dotekania s kulmináciou v Medveďove a Komárne v dnešných poludňajších až podvečerných hodinách. „Na Morave predpokladáme mierny pokles až pokles vodnej hladiny,“ uzatvára SHMÚ.