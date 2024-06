Európska iniciatíva ponúka slovenským podnikateľom nové možnosti, podľa Blanára pomôže aj pri riešení migračnej krízy (video)

Posilnenie infraštruktúry

Podpora rozvojových krajín

Kreatívne riešenia

Podporný nástroj

Možnosti financovania

6.6.2024 (SITA.sk) - Možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do rozvojových projektov v zahraničí. To bola hlavná téma medzinárodného podujatia EÚ Global Gateway, ktoré sa konalo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Cieľom tejto stratégie je mobilizovať investície vo výške viac ako 300 miliárd eur prostredníctvom prístupu „Tím Európa", v rámci ktorého sa spájajú inštitúcie Európskej únie , členské štáty a ich finančné a rozvojové inštitúcie vrátane Slovenska.EÚ Global Gateway slúži na podporu a posilnenie infraštruktúry v energetickom a dopravnom sektore, na posilnenie zdravotníctva, vzdelávania, výskumu a digitalizácie.„Posledné roky čelíme naliehavým globálnym výzvam a práve táto iniciatíva má prispieť k zvýšeniu a posilneniu našej konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávateľských reťazcov, v boji proti klimatickým zmenám, energetickej bezpečnosti, prechodu na zelené technológie či zlepšeniu systémov zdravotnej starostlivosti,“ uviedol eurokomisár Maroš Šefčovič.Ako doplnil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár , Slovensko pokračuje od svojho vzniku v podpore rozvojových krajín.„Slovensko je súčasťou európskej rodiny, čím sme sa automaticky pripojili do európskych politík oficiálnej rozvojovej spolupráce a prostredníctvom rôznych finančných mechanizmov sme doteraz prispeli do bilaterálnych a multilaterálnych projektov takmer dvomi miliardami eur,“ zdôraznil.EÚ Global Gateway obsahuje nové komplexné a kreatívne riešenia v prístupoch Európskej únie. Sú zamerané na napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako jedného zo základných politických strategických cieľov únie.„Chceme byť pri tejto pomoci aktívni. Uvedomujeme si zároveň, že to je nástroj ako riešiť aj migračnú krízu a naše intervencie môžu rovnako pomôcť riešiť nelichotivú situáciu v mnohých tretích krajinách,“ dodal Blanár.Stratégia je príspevkom EÚ k zmierňovaniu celosvetového nedostatku investícií a zároveň má slúžiť ako podporný nástroj geopolitickej konkurencie.„Považujem za nesmierne dôležité, aby slovenské spoločnosti našli svoje miesto v transformujúcom sa hospodárstve. Rovnako som presvedčená, že sa budú vedieť účinne zapojiť do programov, ktorými chce Európska únia demonštrovať svoju pomoc, ale aj geopolitickú prítomnosť v regiónoch celého sveta,“ vyzdvihla ministerka hospodárstva Eximbanka SR je podľa jej generálneho riaditeľa Rastislava Podhorca pripravená poskytnúť slovenským podnikateľom možnosti financovania na podporu ich zapojenia do „flaghship“, teda vlajkových projektov.„Už v tomto momente môžem z predbežných výsledkov nášho monitorovania a z dopytu exportérov skonštatovať, že nenasýtené trhy Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky sa dostávajú čoraz viac do hľadáčika slovenských exportérov,“ zhodnotil.