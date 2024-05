Slovinská vláda podporuje uznanie Palestínskeho štátu a žiada parlament jej návrh schválil

30.5.2024 (SITA.sk) - Slovinská vláda vo štvrtok schválila návrh na uznanie palestínskeho štátu a požiadala parlament, aby urobil to isté. Premiér Robert Golob uviedol, že jeho vláda poslala návrh na uznanie parlamentu, ktorý by sa mohol zísť už na budúci týždeň.„Celý svet by mal konať v záujme mieru,“ povedal Golob po zasadnutí vlády. "Spôsobom dosiahnutia mieru je riešenie dvoch štátov. Rozhodnutie nie je namierené proti nikomu, dokonca ani proti Izraelu, ale je to mierové posolstvo.“Pred niekoľkými dňami formálne uznali Palestínsky štát aj Španielsko, Nórsko a Írsko. Palestínsky štát síce uznalo už zhruba 140 krajín, ale žiadna z hlavných západných mocností tak neurobila.Spojené štáty americké a Veľká Británia podporujú myšlienku nezávislého Palestínskeho štátu, ale tvrdia, že musí vzniknúť na základe dohody s Izraelom.