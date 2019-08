Slovinsko začalo výstavbu nového úseku plota proti migrantom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 22. augusta (TASR) - Slovinsko začalo budovať ďalších 40 kilometrov plota na hranici s Chorvátskom po tom, ako v tejto malej alpskej krajine zaznamenali rastúce množstvo prichádzajúcich migrantov. S odvolaním sa na informácie slovinskej televízie POP-TV o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Predstavitelia slovinskej pohraničnej stráže uviedli, že výstavba je reakciou na rekordné množstvo migrantov, ktorí do krajiny prišli v júli. Podľa ich slov ide o najväčší počet migrantov prichádzajúcich do Slovinska v priebehu jedného mesiaca, odkedy pred niekoľkými rokmi v Európe vrcholila migračná kríza.Slovinská polícia v tejto súvislosti spresnila, že v júli zaznamenala 1740 migrantov, ktorí prekročili hranice štátu, pričom za prvých sedem mesiacov tohto roka eviduje 7415 takýchto prípadov. Väčšina migrantov prišla v danom období do Slovinska z Pakistanu, Alžírska a Afganistanu.Od roku 2016 vybudovalo Slovinsko v snahe zamedziť nelegálnej migrácii na hranici s Chorvátskom celkovo už 180 kilometrov plota v hodnote približne 19 miliónov eur.