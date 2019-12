Sľuby realitou. Fond na podporu športu začal svoju činnosť

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) – Fond na podporu športu začal svoju činnosť. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) odovzdala členom správnej rady Fondu na podporu športu v pondelok (16. 12.) menovacie dekréty. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.Cieľom fondu je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, aj zdravotne znevýhodnených ľudí. Fond bude mať ročný rozpočet 20 miliónov eur, čo predstavuje výrazné zvýšenie prostriedkov do slovenského športu.Správna rada je najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu. Predsedá jej štátny tajomník MŠVVaŠ SR Jozef Gönci, za podpredsedu bol vymenovaný poradca pre legislatívno-právne otázky Slovenského futbalového zväzu Jaroslav Rybánsky. Ďalšími členmi sú trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, exprezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút či predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. Do správnej rady fondu bol vymenovaný taktiež predseda sekcie divokých vôd Slovenského zväzu kanoistiky Richard Galovič, prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška, ako aj bývalý slovenský reprezentant v džude Jozef Krnáč. Konečný počet členov správnej rady uzatvárajú bývalý hokejový rozhodca Anton Danko a Jozef Turčány, nominovaný Združením miest a obcí Slovenska či právna poradkyňa pre strategické projekty Slovenského futbalového zväzu Mária Berdisová.Členovia správnej rady by mali svoju funkciu vykonávať po dobu piatich rokov.