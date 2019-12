Začal sa proces v kauze vraždy poslanca M. Rakovského

Na archívnej snímke polícia privádza do budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici Petra P., jedného z mužov, ktorých v stredu (3.10.) zadržali vo Veľkom Krtíši a obvinili z úkladnej vraždy žiarskeho poslanca Mareka Rakovského. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Pezinok 18. decembra (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa začalo prvé hlavné pojednávanie v kauze vraždy poslanca a advokáta Mareka Rakovského z júla 2013, z ktorej je obžalovaný Peter P.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), obžalovaný a jeho obhajca Tomáš Rosina na úvod verejného zasadnutia odmietli uzatvoriť dohodu o vine a treste. Petra P. na proces eskortovali príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).vyhlásil obhajca Rosina.uviedol obžalovaný.Prítomní v pojednávacej miestnosti sú aj obaja rodičia zavraždeného, ktorých zastupuje advokátka a bývalá prokurátorka Generálnej prokuratúry SR Eva Mišíková.Obžaloba v tejto veci napadla na ŠTS v auguste 2019. Senát ju 13. novembra na verejnom zasadnutí predbežne prejednal a rozhodol o prijatí obžaloby. Peter P. z Veľkého Krtíša je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu zo zločinom všeobecného ohrozenia a prečinu poškodzovania cudzej veci.Mestského poslanca a advokáta Rakovského zavraždili v júli 2013 v Žiari nad Hronom. Pri atentáte na Ulici Milana Rastislava Štefánika bol použitý nástražný výbušný systém, ktorý bol umiestnený na spodnej časti jeho vozidla. Počas jazdy vozidlo vybuchlo a poslanec utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Motív jeho vraždy nie je stále známy. Ako v stredu pri čítaní obžaloby objasnil prokurátor ÚŠP, trhavina neznámeho pôvodu, ktorú Peter P. pripevnil pod auto poslanca, mala hmotnosť približne 800 gramov. Peter P. okrem vraždy ohrozil na životoch aj okoloidúcich ľudí, vydal ich do nebezpečenstva na zdraví a ohrozil ich majetky vo veľkom rozsahu.Rakovský sa venoval civilnému právu. V prípade dokázania viny pred súdom hrozí Petrovi P. trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.V júli tohto roka národná protizločinecká jednotka NAKA obvinila 33-ročného Petra P. aj zo zosnovania ďalšieho výbuchu. Podľa NAKA si mal v roku 2014 zadovážiť ruský granát. "Dňa 5. februára toho roka prišiel v nočných hodinách do Detvy a aktivovaný granát hodil do dvora súkromnej firmy, čím poškodil fasádu budovy, okno, dvere a auto," uviedla polícia v júli na svojej sociálnej sieti s tým, že motív jeho konania je predmetom vyšetrovania.Za klamstvo zároveň označila polícia tvrdenia Petra P., podľa ktorých sa na danom zločine mala podieľať NAKA.zdôraznila polícia.