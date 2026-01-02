|
Piatok 2.1.2026
Dnes je Alexandra
|Denník - Správy
02. januára 2026
Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo
Medializované informácie o nefunkčnosti služieb eIdentita a eDoklady sú podľa ministerstva vnútra nepravdivé. Služby sú dostupné v štandardnom režime, ...
2.1.2026 (SITA.sk) - Medializované informácie o nefunkčnosti služieb eIdentita a eDoklady sú podľa ministerstva vnútra nepravdivé. Služby sú dostupné v štandardnom režime, ministerstvo vnútra podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna neeviduje ich nefunkčnosť.
„Ministerstvo vnútra SR v prvý deň roku vykonalo údržbu služieb eIdentita a eDoklady. Počas nej došlo ku krátkodobému obmedzeniu prihlasovania cez mobilné eID. Súčasťou údržby bolo aj nasadenie nového bezpečnostného TLS certifikátu pre doménu meid.minv.sk. V tejto súvislosti neboli zaznamenané žiadne dopyty od občanov,“ informoval Matej Neumann.
Po ukončení údržby boli služby opätovne spustené a fungujú v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra SR zároveň uisťuje verejnosť, že prístup k e-službám prostredníctvom fyzického občianskeho preukazu s čipom bol a je počas celého času plne zachovaný.
Zdroj: SITA.sk - Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
