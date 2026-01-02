Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 2.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Alexandra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. januára 2026

Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo


Tagy: eDoklady hovorca ministerstva vnútra nefunkčnosť

Medializované informácie o nefunkčnosti služieb eIdentita a eDoklady sú podľa ministerstva vnútra nepravdivé. Služby sú dostupné v štandardnom režime, ...



Zdieľať
gettyimages 1090677082 676x423 2.1.2026 (SITA.sk) - Medializované informácie o nefunkčnosti služieb eIdentita a eDoklady sú podľa ministerstva vnútra nepravdivé. Služby sú dostupné v štandardnom režime, ministerstvo vnútra podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna neeviduje ich nefunkčnosť.


„Ministerstvo vnútra SR v prvý deň roku vykonalo údržbu služieb eIdentita a eDoklady. Počas nej došlo ku krátkodobému obmedzeniu prihlasovania cez mobilné eID. Súčasťou údržby bolo aj nasadenie nového bezpečnostného TLS certifikátu pre doménu meid.minv.sk. V tejto súvislosti neboli zaznamenané žiadne dopyty od občanov,“ informoval Matej Neumann.

Po ukončení údržby boli služby opätovne spustené a fungujú v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra SR zároveň uisťuje verejnosť, že prístup k e-službám prostredníctvom fyzického občianskeho preukazu s čipom bol a je počas celého času plne zachovaný.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: eDoklady hovorca ministerstva vnútra nefunkčnosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Raši kritizuje Dankove vyjadrenia na adresu prezidenta, podľa neho spory majú zostať za zatvorenými dverami – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Policajti minulý rok zaistili 2 500 kilogramov drog v hodnote takmer 200 miliónov eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 