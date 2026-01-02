|
02. januára 2026
Raši kritizuje Dankove vyjadrenia na adresu prezidenta, podľa neho spory majú zostať za zatvorenými dverami – VIDEO
Slováci a Slovenky potrebujú podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho od parlamentu, od vlády aj od koaličných strán ...
2.1.2026 (SITA.sk) - Slováci a Slovenky potrebujú podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho od parlamentu, od vlády aj od koaličných strán riešenia, aby ich život bol čo najbezpečnejší, aby mali sociálne istoty, aby ekonomické dopady boli čo najmiernejšie, aby mali kvalitné školstvo, dostupné a vysoko kvalitné zdravotníctvo, aby mali prácu.
„Na to, aby sme vedeli fungovať v prospech dennodenných potrieb našich obyvateľov, potrebujeme držať spolu. Aj parlament, aj vláda. Potrebujeme mať korektné vzťahy aj s prezidentom Slovenskej republiky. Potrebujeme mať korektné vzťahy v rámci koaličných strán. Preto považujem za nešťastné vyjadrenia nášho koaličného partnera, predsedu Slovenskej národnej strany na adresu demokraticky zvoleného prezidenta Slovenskej republiky s mimoriadne silným mandátom,“ povedal Raši v reakcii na novoročný príhovor predsedu SNS Andreja Danka.
Ten vo videu na sociálnej sieti povedal, že prezident Peter Pellegrini potichu ťahá za nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender, za nominácie strany Hlas a do prezidentského paláca zutekal.
Poznamenal tiež, že niektorým sa zrejme nepáči, že na začiatku roka opäť kritizuje prezidenta, no podľa svojich slov stratil dôveru voči Petrovi Pellegrinimu ako politikovi, aj ako človeku. Občanov poprosil, aby politikov začali posudzovať podľa skutkov, nie podľa prázdnych rečí.
Podľa Richarda Rašiho všetko, čo sa má povedať medzi štyrmi očami, má byť vypovedané za zatvorenými dverami.
Zdroj: SITA.sk - Raši kritizuje Dankove vyjadrenia na adresu prezidenta, podľa neho spory majú zostať za zatvorenými dverami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
