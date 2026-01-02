Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 2.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Alexandra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. januára 2026

Raši kritizuje Dankove vyjadrenia na adresu prezidenta, podľa neho spory majú zostať za zatvorenými dverami – VIDEO


Tagy: Predseda NR SR Predseda SNS Prezident SR Vyjadrenie

Slováci a Slovenky potrebujú podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho od parlamentu, od vlády aj od koaličných strán ...



Zdieľať
67e54fd11c1e0045809636 676x451 2.1.2026 (SITA.sk) - Slováci a Slovenky potrebujú podľa predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho od parlamentu, od vlády aj od koaličných strán riešenia, aby ich život bol čo najbezpečnejší, aby mali sociálne istoty, aby ekonomické dopady boli čo najmiernejšie, aby mali kvalitné školstvo, dostupné a vysoko kvalitné zdravotníctvo, aby mali prácu.


„Na to, aby sme vedeli fungovať v prospech dennodenných potrieb našich obyvateľov, potrebujeme držať spolu. Aj parlament, aj vláda. Potrebujeme mať korektné vzťahy aj s prezidentom Slovenskej republiky. Potrebujeme mať korektné vzťahy v rámci koaličných strán. Preto považujem za nešťastné vyjadrenia nášho koaličného partnera, predsedu Slovenskej národnej strany na adresu demokraticky zvoleného prezidenta Slovenskej republiky s mimoriadne silným mandátom,“ povedal Raši v reakcii na novoročný príhovor predsedu SNS Andreja Danka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ten vo videu na sociálnej sieti povedal, že prezident Peter Pellegrini potichu ťahá za nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender, za nominácie strany Hlas a do prezidentského paláca zutekal.

Poznamenal tiež, že niektorým sa zrejme nepáči, že na začiatku roka opäť kritizuje prezidenta, no podľa svojich slov stratil dôveru voči Petrovi Pellegrinimu ako politikovi, aj ako človeku. Občanov poprosil, aby politikov začali posudzovať podľa skutkov, nie podľa prázdnych rečí.

Podľa Richarda Rašiho všetko, čo sa má povedať medzi štyrmi očami, má byť vypovedané za zatvorenými dverami.


Zdroj: SITA.sk - Raši kritizuje Dankove vyjadrenia na adresu prezidenta, podľa neho spory majú zostať za zatvorenými dverami – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda NR SR Predseda SNS Prezident SR Vyjadrenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimkovičovej ministerstvo odmieta tvrdenia Bajo Holečkovej o predraženom nákupe traktorov, považuje ich za zavádzajúce
<< predchádzajúci článok
Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 