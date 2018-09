SMÄDILO HO: Mladý muž sa dobíjal do zatvorenej vinárne. Skončil v cele

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) – Obvineniu z trestného činu výtržníctva čelí 27-ročný Ľuboš M. z Bratislavy. Muž sa mal ešte v stredu (12.9.) pred polnocou dobíjať do zatvorenej vinárne na Košickej ulici v Bratislave a následne fyzicky napadnúť personál podniku. TASR informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Podľa doterajších informácií sa mladý muž snažil pred polnocou dostať po záverečnej do vinárne. Najprv do nej udrel hlavou, po upozornení čašníka, že je podnik zatvorený, začal kričať a kopať do dverí. Tie sa mu podarilo po čase vykopnúť.priblížil Szeiff.Zamestnancom podniku sa podarilo útočníka vytlačiť von, kde však pokračoval v kopaní do dverí. Čoskoro ho však spacifikovala policajná hliadka, ktorá ho previezla na príslušné policajné oddelenie. Muž nakoniec skončil v cele policajného zaistenia.dodal Szeiff.