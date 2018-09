SNS navrhuje zníženie DPH na ubytovacie služby od januára na 10 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. septembra (TASR) – Od januára budúceho roku by mala klesnúť daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané ubytovacie služby na 10 %. Navrhuje to skupina poslancov koaličnej SNS v návrhu novely zákona o DPH, o ktorom diskutovalo plénum parlamentu v úvode štvrtého rokovacia dňa 34. schôdze Národnej rady (NR) SR.Podľa poslancov by malo toto opatrenie podporiť rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Odhadujú to na základe pozitívnych skúseností z iných členských štátov Európskej únie. Očakávajú, že takýto krok zvýši dopyt po ubytovacích službách na Slovensku.Konkrétne by mala DPH klesnúť na hotelové a podobné ubytovacie služby, na turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby a tiež pri prevádzkovaní táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov.Návrh bude mať podľa poslancov negatívne a aj pozitívne vplyvy na štátny rozpočet. Predpokladajú krátkodobé zníženie výberu DPH z týchto vybraných ubytovacích služieb.doplnili národniari.Niektorí opoziční poslanci tento návrh v pléne kritizovali. Napríklad Eugen Jurzyca (SaS) upozornil, že nie je dobré, ak vláda zvýhodňuje jedno z odvetví v rámci hospodárstva. Nevylučuje, že výnimky nie sú teoreticky možné, mali byť však podľa neho podložené konkrétnymi analýzami, ktoré mu v tomto prípade chýbajú.doplnil Jurzyca.Podobne aj poslancovi OĽaNO Eduardovi Hegerovi chýba pri tomto návrhu konkrétne vyčíslenie vplyvov. Zároveň argumentoval tým, že malým ubytovacím zariadeniam, ktoré nie sú platcami DPH, toto opatrenie nepomôže. Naopak, dotkne sa aj štvorhviezdičkových hotelov, ktorých klienti to podľa neho nepotrebujú.Tibor Bernaťák z SNS však oponoval, že toto opatrenie by mohlo pomôcť cestovnému ruchu, je to cesta zvyšovania kvality. S údivom však podľa vlastných slov počúval kritiku pravicových opozičných poslancov, ktorí podľa neho stále žiadajú zníženie daní.zhodnotil na adresu opozičných zákonodarcov.Jeho kolega zo strany Radovan Baláž zároveň poslancom odkázal, že ak chcú znižovať dane celkovo, nech povedia, ako tento výpadok v rozpočte nahradia.Po prerokovaní tohto bodu programu čakajú na poslancov ďalšie doteraz neprediskutované návrhy. Hlasovať o nich však nebudú, to je naplánované až v utorok 18. septembra o 17.00 h.