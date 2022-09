Sme partner Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

NN Running Team

Exkluzívny rozhovor s Nienke Brinkam

Nienke, športuješ od malička a v minulosti si profesionálne hrávala pozemný hokej, kde je dôležitý aj beh. Serióznejšie si však začala behávať pred 2 rokmi počas pandémie a dnes dosahuješ famózne výsledky...

Na svoj prvý maratón si sa prihlásila bez toho, aby si tréningovo zabehla naraz 42 kilometrov. Čo ťa viedlo k takému rozhodnutiu?

Zabehla si skvelý čas. Už vtedy si sa rozhodla, že sa chceš venovať behu profesionálne?

Ako vyzerá tvoj typický tréningový deň? Máš špeciálny jedálniček?

Ktorý je tvoj najobľúbenejší maratón?

Máš vysnívané preteky, ktorých by si sa chcela veľmi zúčastniť?

Mávaš počas maratónu krízu? Ako ju prekonávaš?

Ako oddychuješ? Máš na to vôbec čas?

Zažívaš aj ty situácie, kedy sa ti nechce? Ako sa motivuješ, keď nemáš chuť trénovať?

Čo by si poradila ľuďom, ktorí práve začínajú s behom?

A na záver odkaz pre slovenských fanúšikov behu...

Vizitka Nienke Brinkman (28)