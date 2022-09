Vláda odobrila zmenu účelu použitia nevyčerpaných výdavkov Kancelárie NR SR, ako chcú poslanci využiť takmer 450 tisíc eur?

Opravia fasádu Papierničky

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda na stredajšom rokovaní súhlasila so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov kapitoly Kancelárie Národnej rady (NR) SR v celkovej hodnote 447 200 eur.Prvá časť sumy bude podľa Kancelárie NR SR použitá na rekonštrukciu objektov Častá, kde opravia fasády objektu B v účelovom zariadení kancelárie parlamentu Častá Papiernička vo výške 300-tisíc eur.Ďalších 82 200 eur sa použije na centrálny prepínač do nového datacentra v Zimnej jazdiarni. Spomínaná suma sa bude členiť na kapitálové výdavky v hodnote 72 200 eur a bežné výdavky v hodnote 10 200 eur.Zvyšná časť nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov, a to vo výške 65-tisíc eur, sa použije na výmenu zastaraného nábytku v účelovom zariadení Kancelárie NR SR.