Sme rodina navrhuje valorizáciu sirotských dôchodkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 24. septembra (TASR) – Podľa hnutia Sme rodina štát na siroty zabúda. Poslanci preto predložili do parlamentu návrh na valorizáciu sirotských dôchodkov. V pléne si však návrh vypočulo len zopár poslancov, pretože sála je poloprázdna a zväčša vystupujú len samotní predkladatelia návrhov zákonov.Podľa hnutia je strata jedného z rodičov pre deti v ktoromkoľvek veku vážnym emocionálnym aj existenčným zásahom do ich životov.podotkla poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.V súčasnosti sa sirotský dôchodok počíta ako 40 % zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomretý rodič. Priemerný sirotský dôchodok tak v súčasnosti podľa poslancov predstavuje sumu 133,71 eura. Nárok na poberanie sirotského dôchodku má len dieťa, ktorého zosnulý rodič platil odvody do sociálneho systému, a dokonca jeho poberanie je podmienené počtom odpracovaných rokov úmerne k veku.poznamenala Krištúfková.Cieľom návrhu poslancov je zvýšenie percenta, podľa ktorého sa vypočítavajú sirotské dôchodky. Hnutie navrhuje zvýšenie na 50 % zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič pozostalého dieťaťa.dodala Krištúfková.Diskusia v pléne je v utorok dopoludnia minimálna. Vystúpili v nej zväčša len predkladatelia jednotlivých návrhov či pridelení spravodajcovia. Lídrovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi pre jeho neúčasť v pléne prepadlo poradie dvoch návrhov, a to návrhu novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a tiež o sociálnom poistení. Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) pre jeho opakovanú neúčasť v pléne navrhne, aby sa o týchto dvoch bodoch programu na aktuálnej schôdzi už nerokovalo.