V Indonézii pokračujú masové protesty proti zmene trestného zákonníka

Jakarta 24. septembra (TASR) - Tisíce indonézskych študentov pokračovali v utorok v masových demonštráciách proti plánovaným zmenám trestného zákonníka, ktoré podľa ich slov predstavujú hrozbu pre ich občianske slobody. Informovala o tom agentúra DPA.Študenti počas demonštrácie v Jakarte dokonca vylomil bránu parlamentu, avšak ich vstupu do budovy zabránili príslušníci poriadkovej polície.Parlament mal pôvodne návrh zmien trestného zákonníka schváliť v utorok, avšak na žiadosť indonézskeho prezidenta Joka Widoda hlasovanie odložil.Widodova výzva bola podľa DPA práve reakciou na masové študentské protesty.Na základe novej legislatívnej úpravy by bol dobrovoľný sexuálny styk mimo manželstva trestaný až do výšky dvoch rokov odňatia slobody, zatiaľ čo za život v spoločnej domácnosti bez uzatvorenia manželského zväzku by súd mohol dvojici vymerať väzbu v trvaní do šiestich mesiacov.Zmeny by sa mali dotknúť aj politickej sféry, pričom za urážku prezidenta alebo viceprezidenta by hrozila väzba až do výšky štyri a pol roka. Ak by sa urážka hlavy štátu a viceprezidenta stali trestnými činmi, došlo by v Indonézii podľa DPA k obnoveniu stavu, ktorý v krajine platil pred rokom 2006. Práve v tom roku totiž indonézsky ústavný súd v reakcii na podnet občanov dekriminalizoval urážku najvyšších predstaviteľov štátu.Väčšie študentské nepokoje sa už v pondelok okrem Jakarty konali aj v mestách Yogyakarta, Bandung a Malang.