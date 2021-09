Sme rodina „nepopraví“ vlastného ministra, Kollár bráni paragraf 363 odchodom z vlády

Bábkoherečka sa vyjadruje k odbornej veci

Generálna prokuratúra sa očierňuje

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina je za otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú žiada opozícia, ale nepodporí odvolanie Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo Michala Kovačiča to povedal predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár Podľa neho „nepopravia“ vlastného ministra a Robert Fico Smer-SD ) sa môže vyrozprávať na riadnej septembrovej schôdzi parlamentu.Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová cez týždeň kritizovala rozhodnutie generálnej prokuratúry o zrušení obvinenia exriaditeľa tajnej služby Vladimíra Pčolinského na základe paragrafu 363 Trestného poriadku. Koalícia teraz diskutuje o zmene tohto ustanovenia. Kollár povedal, že sa k odbornej veci vyjadrovala „bábkoherečka“.V reakcii na Igora Matoviča OĽaNO ), ktorý zase hovoril, že nemá dušu namieste v súvislosti s postupom generálnej prokuratúry, Kollár poznamenal, že cieľom OĽaNO je protikorupčný boj a primárnym cieľom Sme rodina je sociálna oblasť.Kollár zopakoval, že Sme rodina by odišla z vlády, keby koalícia odstránila paragraf 363, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi oprávnenie zrušiť vznesené obvinenie. Kollár zdôraznil, že v programovom vyhlásení vlády sa nehovorí o zrušení spomínaného paragrafu, ale o jeho preskúmaní.Líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini v relácii televízia Markíza uviedol, že sa generálna prokuratúra očierňuje. Podľa šéfa Hlasu-SD mal Žilinka pri jeho voľbe v parlamente širokú podporu a nemusí byť preto nikomu vďačný.Pellegrini poukázal na to, že generálna prokuratúra mala právo zrušiť obvinenie exriaditeľovi SIS Pčolinskému. Výroky namierené proti prokuratúre označil za zásah do delenia moci v štáte a za „džihád“. Podľa šéfa Hlasu paragraf 363 nikomu nevadil. Vyjadril presvedčenie, že rozhodnutie Žilinku povzbudí aj ďalších prokurátorov a policajtov.