Sme rodina podáva na ÚS SR podnet pre zastropovanie dôchodkového veku

Na snímke opozičná poslankyňa Petra Krištúfková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 5. decembra (TASR) - Hnutie Sme rodina podáva podnet na Ústavný súd (ÚS) v súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku na Slovensku. Podľa hnutia nedošlo k odstráneniu nespravodlivosti voči ženám narodeným v rokoch 1958 - 1960. Podnet podporilo 37 opozičných poslancov svojimi podpismi.Podľa Sme rodina nespravodlivosť voči dotknutým ženám vznikla nesprávnym výpočtom veku odchodu do dôchodku. Nebol dodržaný ústavný princíp, ktorý hovorí o odpočte šiestich mesiacov za každé vychované dieťa, tak ako je to zakotvené v Ústave SR.objasnila vo štvrtok na tlačovej konferencii poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.Upozornila, že tento problém sa týka približne 100.000 žien. Zároveň uviedla, že hnutie podávalo v pléne pozmeňujúci návrh, ktorý mal túto nespravodlivosť napraviť, ale nebol podporený. "" doplnila Krištúfková.Určovanie dôchodkového veku v súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku sa do praxe zaviedlo prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení. Advokátka Viera Kubicová, ktorá tieto ročníky žien zastupuje, uviedla, že prijaté zmeny sú v rozpore s Ústavou SR. "dodala Kubicová.