Ilustračné foto.

Rím 5. decembra (TASR) – Svetové ceny potravín v novembri výrazne vzrástli. Dôvodom bolo strmé zvýšenie cien mäsa a zeleniny, zatiaľ čo ceny obilnín boli naopak nižšie. Oznámila to vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Z údajov FAO vyplýva, že index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v novembri 26-mesačné maximum 177,2 bodu a bol o 2,7 % vyšší ako v októbri. Aj medziročne sa zvýšil, a to o 9,5 %.FAO tiež predpovedala, že produkcia obilnín dosiahne v roku 2019 historicky najvyššiu úroveň 2,714 miliardy ton, čo je o 0,4 % viac ako v predchádzajúcej prognóze.Podľa FAO klesol v novembri index cien obilnín o 1,2 % na 162,4 bodu. Dôvodom boli väčšia produkcia a export a silná konkurencia. Ceny ryže pritom klesli na šesťmesačné minimum, keďže nová úroda zvýšila cenové tlaky.Index cien rastlinných olejov v novembri naopak vzrástol o 10,4 % na 150,6 bodu a dosiahol najvyššiu hodnotu od mája 2018. Motorom jeho rastu boli vyššie ceny palmového oleja, ktoré posilnil silný dopyt po dovoze aj v dôsledku nárastu používania bionafty a pre obavy z možnej nedostatočnej ponuky.Index cien mäsa zaznamenal najväčší medzimesačný nárast od mája 2009. Oproti októbru totiž stúpol o 4,6 % na 190,5 bodu, pričom najprudšie zdraželo hovädzie mäso a baranina pre vyšší dopyt v Číne a nákupy na sviatky.Priemerný index cien cukru dosiahol v októbri 181,6 bodu, čo je o 1,8 % viac ako v októbri. Index cien mlieka a mliečnych výrobkov sa však takmer nezmenil. Stúpol len veľmi mierne, na 192,6 bodu po dvoch mesiacoch poklesu.FAO zvýšila svoju prognózu globálnej produkcie obilnín v roku 2019 o 0,4 % na 2,714 miliardy ton, pričom produkcia pšenice by mala vzrásť o 4,8% na 766,4 milióna ton.Očakáva tiež, že globálna produkcia ryže bude oproti predchádzajúcej prognóze vyššia o 1,6 milióna a dosiahne 515 miliónov. To však znamená pokles o 0,5 % z historického maxima 2018, uviedla FAO.