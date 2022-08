Sme rodina podporí v Banskobystrickom kraji vo voľbách Luntera a Noska

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina podporí v nadchádzajúcich voľbách do samospráv Ondreja Luntera aj Jána Noska . Nosko sa bude v Banskej Bystrici uchádzať o post primátora a Lunter o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Obaja kandidujú ako nezávislí.Podľa hnutia ukázali, že dokážu mesto i kraj dobre spravovať. Hnutie tiež oceňuje ich spoluprácu aj to, že za sebou majú mnoho investičných projektov. Pre agentúru SITA to uviedli v tlačovom vyhlásení.Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Sme Rodina Igor Kašper tiež bude kandidovať za krajského i mestského poslanca.Hnutie vo vyhlásení uviedlo, že za 12 rokov mestu aj kraju významne pomohol, napríklad v oblasti opráv cestnej infraštruktúry, organizovaní EYOF 2022 v Banskej Bystrici alebo pri záchrane krajského súdu v meste.