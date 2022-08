USA odkúpi od Ukrajiny tisíce ton obilia, poputujú na potravinovú pomoc chudobným krajinám

Obilie pre 1,5 milióna ľudí

Časť poputuje do Kene

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty sa v nadchádzajúcich týždňoch chystajú kúpiť zhruba 150-tisíc ton obilia z Ukrajiny na potravinovú pomoc. Pre agentúru The Associated Press (AP) to povedal šéf Svetového potravinového programu (WFP) Konečné destinácie pre obilie zatiaľ nie sú potvrdené a diskusie v tejto veci podľa neho pokračujú.Plánovaná dodávka je viac ako šesťnásobne väčšia ako množstvo obilia na lodi smerujúcej z Ukrajiny k Africkému rohu, ktorú ako prvú vybavil WFP. Loď vezie 23-tisíc ton obilia, čo je podľa Beasleyho dosť na plné dávky pre 1,5 milióna ľudí na celý mesiac.Očakáva sa, že zakotví v Džibutsku 26. alebo 27. augusta. Odtiaľ by mala pšenica smerovať do severnej Etiópie, kde milióny ľudí čelia nielen suchu ale aj smrteľnému konfliktu.Vývoz obilia z ukrajinských prístavov umožnila dohoda Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Pomalé otvorenie ukrajinských prístavov a opatrný pohyb lodí cez zamínované Čierne more nevyriešia svetovú potravinovú krízu, skonštatoval Beasley.Bohaté krajiny musia podľa neho urobiť viac, aby obilie a ďalšia pomoc naďalej smerovali do hladom sužovaných oblastí sveta.Beasly s AP hovoril zo severnej Kene, ktorú ako krajiny Afrického rohu sužuje sucho. To môže časti regiónu uvrhnúť do hladomoru. WFP uvádza, že 22 miliónov ľudí tam trpí hladom.