Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť sa, Zelenskyj nevylúčil využitie príležitosti na zabitie Putina

Odmietol diskutovať o operáciách

Päť či šesť pokusov o atentát

21.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevylúčil, že Ukrajina by využila príležitosť na zabitie Putina . Na otázku, či by Ukrajina využila príležitosť na zabitie Putina, ak by sa naskytla, Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Sun odvetil: „Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť našu zem.“Zelenskyj odmietol odpovedať na otázky o útokoch na proruských kolaborantov a takzvané „orgány“ na dočasne okupovaných územiach.„Nemôžem s vami diskutovať o žiadnych špeciálnych operáciách ukrajinskej tajnej služby alebo niektorých špeciálnych jednotiek. Sú niektoré momenty, o ktorých nediskutujeme.“Zelenskyj povedal, že od začiatku rozsiahlej invázie bolo najmenej päť alebo šesť pokusov o jeho odstránenie. Tvrdí, že napriek týmto skúsenostiam sa cíti normálne.Povedal, že prvý pokus vyvolal paniku, ako prvé prepuknutie COVID-19, ale potom to už nebolo také zlé. „Neviem, koľko pokusov bolo celkovo. Naozaj neviem. Myslím si však, že nie menej ako päť-šesť,“ skonštatoval ukrajinský prezident.